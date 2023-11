Silvana Galgani è la sorella di Gemma Galgani. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Silvana Galgani, chi è la sorella di Gemma che le somiglia in modo impressionante

Gemma Galgani è uno dei volti più amati del programma televisivo di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Gemma è sicuramente la dama più discussa del programma di Canale 5 ma molti di voi non sapranno che sua sorella, Silvana Galgani, è praticamente la sua fotocopia. Ha sette anni meno di Gemma, quindi ha 56 anni e, nel corso di una intervista, ha dichiarato di essere l’opposto di sua sorella, ovvero è una persona molto timida e introversa. Guardando le foto che circolano sul web, si può notare l’incredibile somiglianza tra le due, sembrano davvero due fotocopie. Silvana e Gemma, nonostante i caratteri opposti, sono molto legate tra loro. Silvana, quando Gemma è salita sul trono di “Uomini e Donne“, registrava tutte le puntate, cosa che però ha smesso di fare per via di Tina Cipollari, l’opinionista del programma di Maria De Filippi. Durante una intervista con il magazine del programma in onda su Canale 5, Silvana Galgani ha detto le seguenti parole riguardo Tina Cipollari: “usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi, otto. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose, forse delle volte anche giuste, ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce.” Silvana ha anche ammesso che spesso sua sorella Gemma sbaglia, soprattutto per il suo modo di buttarsi a capofitto sulle nuove conoscenze. Secondo lei sua sorella non dovrebbe correre ma fermarsi a ragionare di più.

Il rapporto tra Gemma Galgani e sua sorella Silvana

Come abbiamo appena detto, Gemma Galgani è molto legata a sua sorella minore Silvana. Lo scorso anno, in occasione del compleanno di Silvana, Gemma ,le ha dedicato un bellissimo post sul suo profilo ufficiale di Instagram: “oggi è il tuo compleanno Silvana e, sono commossa come quando sei nata! Quando ti vidi per la prima volta mi sembravi un bambolotto invece era arrivata la mia sorellina! La vita ti ha sfidata e tu hai sfidato la vita, quando sembrava che a soli sei mesi dovessimo ‘perderti’ senza neppure averti vissuta! Oggi sono commossa nel condividere questo momento, sei stata grande Silvana a raggiungere Santiago, un misto di emozioni, sono orgogliosa di te e se non ti avessi avuta come sorella ti avrei cercata ovunque per averti come amica! Ho capito perché sei voluta essere a Santiago proprio oggi come da tuo programma, 400 km con lo zaino sulla schiena, senza mai arrenderti, così come hai sempre fatto, una grande lezione di vita, forza e coraggio. Auguri Silvana. Grazie per esserci!”. Parole molte belle quelle di Gemma Galgani per sua sorella Silvana che mostra il bellissimo rapporto tra le due.

