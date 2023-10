Fedez al momento si trova ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Come sta il rapper? Quali sono le sue condizioni di salute? Scopriamo tutti i dettagli e il motivo per cui non è ancora stato dimesso.

Fedez ancora ricoverato in ospedale: nuovo intervento

Sono stati giorni di grande apprensione per Fedez. I fan del rapper sono rimasti con il fiato sospeso dal giorno della notizia del suo ricovero al Fatebenefratelli di Milano. Il cantante è stato ricoverato in seguito ad un’emorragia interna causata da due ulcere, che lo ha costretto a due trasfusioni di sangue. Nella giornata di domenica 1 ottobre 2023 è dovuto tornare in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. Si è trattato di una ricaduta che nessuno si sapettava, che ha colto di sorpresa anche i medici stessi, che si sono insospettiti a causa di un imprevisto abbassamento dell’emocromo. È stato questo il segnale che ha mostrato che non tutto stava procedendo per il verso giusto nella fase di recupero dopo il ricovero che è avvenuto lo scorso giovedì. La gastroscopia ha infatti rivelato che era in corso un nuovo sanguinamento che doveva essere risolto il prima possibile. Per questo è stato necessario suturare il tessuto in sala operatorio e sottoporre il rapper ad una nuova trasfusione di sangue. I fan di Fedez sono molto preoccupati in questo momento, anche per via dell’inusuale silenzio sui social network da parte anche della moglie Chiara Ferragni, che è al suo fianco nel reparto solventi dell’ospedale milanese, insieme alla mamma e manager del rapper, Annamaria Berrinzaghi. La mancanza dei continui aggiornamenti a cui tutti sono abituati è percepito come un campanello d’allarme. Le uniche notizie sulle sue condizioni sono quelle che filtrano dall’ospedale.

Fedez, le condizioni di salute dopo il ricovero e il secondo intervento

Fedez, secondo quanto si è appreso, al momento sarebbe fuori pericolo fortunatamente. Nonostante questo, il ritorno in sala operatoria lo ha provato e debilitato moltissimo. L’ospedale ha escluso le possibili dimissioni nei prossimi giorni, saranno sicuramente rimandate a data da destinarsi, quando il rapper riuscirà realmente a riprendersi e quando non ci sarà più il pericolo di nuove ricadute. Il nuovo sanguinamento ha spinto i medici a mantenere la massima cautela, per cui Fedez rimarrà in osservazione. Non è escluso che il rapper possa trascorrere il suo compleanno, il 15 ottobre, in ospedale. Ha sicuramente bisogno di tempo per riprendersi, con l’aiuto dei medici che lo stanno seguendo in questi giorni. Nelle prossime settimane, continuando a monitorare le condizioni dell’artista, si potrà capire se potrà tornare al lavoro per i live di X-Factor. Al momento, ovviamente, l’unica vera priorità è la sua salute. L’iniziale ottimismo trapelato su Instagram il giorno dopo il ricovero è stato ufficialmente sostituito da maggiore cautela e sui social per il momento è calato il silenzio.



