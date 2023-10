Giusy Versace è stata ricoverata in ospedale. L’atleta paralimpica si è dovuta sottoporre ad un intervento. Scopriamo insieme come sta dopo il ricovero in ospedale e l’operazione.

Perchè tutti parlano di Giusy Versace: come sta dopo il ricovero in ospedale?

Momenti di grande spavento per Giusy Versace. L’atleta paralimpica è stata ricoverata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e si è dovuta sottoporre ad un intervento alla gamba. Nonostante questo, con la sua grande forza, la donna si è mostrata su Instagram, con un post in cui ha voluto ringraziare i medici e tranquillizzare i suoi fan. Le foto social ritraggono l’atleta nel letto di ospedale. “Ok confesso. Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare. Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina. Paura? Certo. Rabbia? Anche. Pazienza” ha scritto Giusy Versace. “Ora tutto bene grazie al prezioso supporto e la grande professionalità dei medici e infermieri incontrati al Gemelli di Roma. Immensamente grata al bel team che si è preso cura di me sotto tutti i punti di vista e in tempi record. A volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma” ha aggiunto la donna.

Giusy Versace: vita privata, carriera e incidente

Giusy Versace è calabrese, figlia di Alfredo e cugina di secondo grado dei fratelli Versace. È nata a Reggio Calabria il 20 maggio 1977 e ha iniziato a lavorare quando era giovanissima, inserendosi in un’azienda specializzata in tessuti. Ha lavorato per una casa concorrente dei Versace, così da non avvantaggiarsi grazie al cognome famoso. Durante una trasferta di lavoro, quando aveva 28 anni, ha avuto un incidente sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. È riuscita a sopravvivere, ma ha perso le gambe. La gravità delle ferite riportate e l’emorragia seguita costringono i medici ad intervenire con una doppia amputazione degli arti inferiori. La donna ha seguito una riabilitazione importante e nel 2016 è entrata nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, entrando nel mondo dello sport paralimpico. La campionessa ha vinto sui 100, 200 e sui 400 m, per un totale di 11 titoli italiani. Sulla pista di Ballando con le Stelle ha ottenuto il titolo di miglior coppia concorrente, instaurando una collaborazione con Raimondo Todaro. Nel gennaio 2018 ha anche annunciato la candidatura nelle liste di Forza Italia e nel 2021 è stata nominata nuovo responsabile del dipartimento Sport, Disabilità e Pari Opportunità di Forza Italia. Giusy Versace ha sempre dimostrato di avere una grande forza nella sua vita.



