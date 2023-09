Sophia Loren è caduta nella sua casa di Ginevra. L’attrice è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a causa di alcune fratture. Scopriamo insieme come sta e quali sono le sue condizioni.

Incidente domestico per Sophia Loren: come sta l’attrice dopo la caduta e l’operazione?

Sophia Loren, una delle attrici italiane più famose e amate dal pubblico, è rimasta vittima di un incidente domestico nelle scorse ore. L’attrice è caduta nella sua villa di Ginevra ed è stata sottoposta ad un intervento a causa di alcune fratture all’anca. A dare qualche aggiornamento riguardo il suo stato di salute è stata una breve nota che è arrivata dai profili social dedicati alla sua catena di ristoranti. “Fortunatamente tutti è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi” hanno scritto per aggiornare tutti i fan sulle condizioni di salute dell’attrice. Sophia Loren, che ha compiuto 89 anni lo scorso 20 settembre, al momento si trova ricoverata in una clinica di Ginevra. Probabilmente dovrà rimanere all’interno della clinica per i controlli ancora per qualche giorno. Dopo il suo arrivo nella clinica, nella tarda mattinata di domenica 24 settembre 2023, Sophia Loren è stata sottoposta ad una serie di accertamenti ortopedici dai quali sono emerse diverse fratture a livello dell’anca. Per questo i medici hanno deciso di ricoverarla e di effettuare immediatamente un intervento. Secondo quanto riportato, l’operazione è andata bene e ora la diva dovrà seguire un programma di riabilitazione per riuscire a superare questo momento per il meglio.

Sophia Loren, incidente domestico e operazione: il messaggio sui social e il rinvio degli impegni

Il personale del Sophia Loren Restaurant, la catena di ristoranti dell’attrice che è stata inaugurata nel 2021, ha voluto far sapere tramite i profili social che l’attrice, nonostante abbia avuto un brutto incidente domestico, si trova in buone condizioni dopo l’operazione che ha dovuto affrontare, come riportato da Il Messaggero. “Dovrà osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione” hanno scritto. “Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie l’occasione per augurarle una prontissima guarigione” hanno aggiunto. A causa di questo imprevisto inaspettato, gli impegni dell’attrice hanno inevitabilmente subito delle modifiche. Sophia Loren non potrà partecipare all’inaugurazione del suo quarto locale, a Bari, che è prevista per la giornata di martedì 26 settembre. Per l’evento, al quale erano attesi moltissimi fan, la diva avrebbe anche ricevuto la cittadinanza onoraria dall’amministrazione locale. Per riuscire a rendere felici i fan che desideravano partecipare all’evento e riuscire ad incontrare la loro attrice preferita, l’inaugurazione è stata rimandata a data da destinarsi, in attesa della sua completa ripresa, in modo che possa essere presente.