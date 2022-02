Mercoledì 16 febbraio 2022 nella prima serata di Rai 1 verrà trasmesso “Ero in guerra ma non lo sapevo”, film già uscito nelle sale a gennaio 2022 e diretto da Fabio Resinaro, con protagonisti Francesco Montanari e Laura Chiatti. In attesa di poterlo rivedere sulla rete ammiraglia della Rai, ecco tutto quello che sappiamo sulla trama, sul cast e anche qualche curiosità sulla storia vera dietro al film.

Ero in guerra ma non lo sapevo

In una Milano di fine anni ’70, conosciuti storicamente anche come “Gli anni di piombo”, Pierluigi Torreggiani, un gioielliere, sta cenando in un locale quando la tranquillità viene interrotta da alcuni malviventi che irrompono nel ristorante con lo scopo di rapinarne i clienti. Durante la rapina uno di loro si avventa su Marisa, figlia di Torreggiani, minacciandola con una pistola. Nel tentativo di disarmare il rapinatore Torreggiani si avventa su di lui e nella colluttazione partono alcuni colpi di pistola che colpiscono uno dei malviventi, uccidendolo.

Non è stato il gioielliere a sparare, ma reo di portare una pistola sempre con sé viene accusato dall’opinione pubblica. Ad approfittare dell’avvenimento e della tensione politica che caratterizza il paese in quegli anni ci sono i PAC, il gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che si pone l’obiettivo di punire l’innocente Torreggiani.

La storia vera dietro il film

Il film si basa su una storia vera, quella appunto di Pierluigi Torreggiani e dei suoi ultimi giorni di vita prima di essere stato ucciso in un agguato da alcuni dei membri del PAC (acronimo di Proletari Armati per il Comunismo). Lo sfortunato gioielliere fu infatti una delle vittime dell’organizzazione, per anni piaga della Lombardia.

Il contesto in cui si svolge la trama infatti è caratterizzato dalla presenza dell’organizzazione terroristica che si formò dopo le Brigate Rosse, in cui spicca, tra tutti, il nome di Cesare Battisti, condannato a due ergastoli e 13 anni di prigione.

Gli attori nel cast

Come dicevamo, i protagonisti principali sono Francesco Montanari celebre soprattutto per i suoi ruoli nelle serie di “Romanzo Criminale e “I Medici”, che presta il volto proprio a Pierluigi Torreggiani, il gioielliere protagonista del film e Laura Chiatti invece interpreta la moglie Elena.

A completare il cast ci sono poi anche Luca Guastini (Exit – Una storia personale), Alessandro Tocco che abbiamo visto ne “La fuggitiva” e nella seconda stagione di “Doc”, Pier Giorgio Bellocchio che invece abbiamo visto in “Diabolik” per la regia dei Manetti Bros, in “Camera Café” e ne “L’ispettore Coliandro”, Maria Vittoria Dall’Asta ha fatto parte del cast della terza stagione de “L’amica geniale”, e “Mio fratello rincorre i dinosauri”, Gualtiero Burzi lo abbiamo visto in “Al posto tuo” e “Appunti di un venditore di donne”, Juju Di Domenico ha preso parte alla serie tv “Curon”, Stefano Fregni in “La grande bellezza”, Gianluca Gobbi ha invece recitato in “Dogman”, “La profezia dell’armadillo” e “Tutti giù per terra”. Infine del cast fa parte anche Michele Maccagno che abbiamo già avuto l’occasione di vedere in “Un passo dal cielo”, “Il commissario Rex” e “Non uccidere”.