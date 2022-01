Chiuso Sanremo la rete ammiraglia della Rai è pronta ad ospitare un altro grande successo della televisione pubblica. Parliamo di successo non a caso, perché “L’amica geniale” è stata inserita dal New York Times nella lista delle migliori serie tv internazionali del 2020 ed è stata venduta anche in Cina.

“L’amica geniale” stagione 3, quando esce

Al via da martedì 8 febbraio 2022, su Rai 1, il terzo capitolo de “L’amica geniale”, serie tv di successo basata sui romanzi di Elena Ferrante. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama e sui personaggi che vanno ad arricchire la serie.

La terza stagione de “L’amica geniale” riprende esattamente da dove si era interrotta. Lenù mette ancora in dubbio le sue doti da scrittrice e cerca di capire se sia davvero questa la strada giusta per lei, mentre Lila combatte contro molestie e salari ridotti al minimo, una piaga purtroppo molto diffusa (soprattutto per quanto riguardava le donne) nell’Italia degli anni ’50 e dintorni.

Ancora una volta i mondi da cui provengono le due amiche verranno messi a confronto, si incontreranno, si scontreranno e si studieranno per cercare di capire cosa imparare l’uno dall’altro: da una parte infatti avremo la dimensione borghese in cui è nata, cresciuta e nella quale è tutt’ora immersa Lenù, dall’altra invece avremo l’universo più pragmatico e allo stesso tempo fragile da cui proviene Lilla, che per la serie e per i romanzi è appunto “l’amica geniale”.

Da dove arriva il titolo

Sia i romanzi sia la serie tv usano il termine “l’amica geniale” per riferirsi a Lila. Un termine che vuole indicare probabilmente il modo in cui la ragazza viene vista attraverso gli occhi di Lenù.

La borghese infatti vede nella sua amica una ragazza a cui la vita non ha fatto sconti. Ma nonostante questo e nonostante non abbia avuto le risorse necessarie per poter andare avanti e inseguire i propri sogni, Lila si ingegna per poter continuare a vivere in modo dignitoso e per poter far vivere anche il proprio figlio altrettanto dignitosamente. Sopportando comunque condizioni davvero durissime sul lavoro.

Chi sono le due protagoniste della serie

Nessun cambio di attori, come si era ipotizzato in un primo momento. Nel cast infatti troviamo ancora una volta Margherita Mazzucco nei panni di Lenù e Gaia Girace in quelli di Lila. Come ormai sappiamo, entrambe le giovani attrici hanno in comune il debutto sul piccolo schermo avvenuto proprio con i ruoli da protagoniste ne “L’amica geniale”.

La scrittrice dei romanzi infatti, al momento della ricerca degli attori per la serie tv aveva posto come condizione che per interpretare le due protagoniste dei suoi libri venissero scelte attrici non ancora note.