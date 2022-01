Giovedì 13 Gennaio torna su Rai 1 il medical drama italiano con Luca Argentero. I fan dell’attore non vedono l’ora di tornare a seguire le sue avventure in Doc – nelle tue mani, e per la 2 stagione le anticipazioni non si fanno attendere.

Dopo l’ottimo successo riscosso dalla prima messa in onda, la serie tv basata sulla storia vera del medico che perse la memoria dei suoi ultimi 12 anni torna a emozionare il pubblico. Il personaggio del Dottor Andrea Fanti è pronto a tornare al lavoro e aiutare quanti più pazienti possibile.

Doc-nelle tue mani 2: le anticipazioni

L’attesa è finalmente conclusa per gli spettatori del medical drama italiano, perché dal 13 Gennaio andrà in onda su Rai 1: Doc – nelle tue mani 2, e le anticipazioni non mancano.

La seconda stagione porta una ventata di aria fresca nella storia del Dottor Andrea Fanti. Nella prima stagione l’avevamo visto alle prese con la ricerca dei suoi ricordi, dopo che un colpo di pistola alla testa l’aveva privato di 12 anni di memoria. Su questo fronte nulla è cambiato: i ricordi del medico non sono ancora tornati, e l’uomo continua a trovarsi completamente a suo agio solo fra le mura dell’ospedale.

Infatti il sogno di Andrea Fanti è quello di tornare ad essere il primario del reparto di Medicina del Policlinico Ambrosiano, dove ha passato una vita intera.

In seguito all’incidente però, non è ancora stato reintegrato nell’organico dell’ospedale, e viene limitato al ruolo di aiutante degli specializzandi. Questa è in realtà un’occasione d’oro per lui, perché gli permette di riscoprire un contatto vero con i pazienti, dedicandosi al loro ascolto e sviluppando più empatia. Il dottore riesce a perdere il suo atteggiamento freddo e distaccato in questi momenti, che però torna a prendere possesso di lui nelle sue relazioni personali. Oltre alle difficoltà relazionali, la seconda stagione metterà in campo un nemico ancora più temibile: una pandemia mondiale, la peggiore degli ultimi 100 anni. E il Dottor Fanti e tutti i suoi colleghi dovranno affrontare perdite e situazioni estreme.

Il cast della seconda stagione

Il cast di Doc – nelle tue mani rimane pressoché invariato; infatti nel ruolo del protagonista continua a esserci Luca Argentero. Al suo fianco tornerà l’attrice Matilde Gioli nei panni di Giulia, che prima dell’incidente era l’assistente del Dottor Fanti. In questa stagione la donna sarà alle prese anche con una richiesta di trasferimento, che potrebbe farla allontanare dal Policlinico Ambrosiano. Torna anche Sara Lazzaro nel ruolo di Agnese, ex moglie del protagonista, il quale cercherà in tutti i modi di riformare un legame con lei nella seconda stagione.

Fra i personaggi più amata della serie tv, nella stagione arriva ci sarà anche Riccardo Bonvegna, uno dei migliori amici del Dottor Fanti, che come lui deve affrontare una menomazione (nel suo caso fisica). Come per la prima stagione, anche qui sarà interpretato da Pierpaolo Spollon. Fra le novità in arrivo c’è invece un’aggiunta fra gli sceneggiatori: nel ruolo ci sarà anche Pierdante Piccioni, il vero medico su cui è basata la storia raccontata dal medical drama, e che perse 12 anni di memoria in seguito a un incidente stradale nel 2013.