Emily in Paris torna su Netflix con la quarta stagione della serie romantica e chic, che ha conquistato milioni di spettatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli: quando esce, cast, anticipazioni.

Emily in Paris 4, cosa ci riserva la nuova stagione? Tutte le anticipazioni

A comunicare la notizia della nuova stagione è stata proprio la protagonista, tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato uno scatto da turista a Roma. Sembrerebbe infatti che nella quarta stagione lei e la sua amica Mindy faranno una vacanza nella città eterna. Ma le anticipazioni non sono finite qui!

Nella quarta stagione Emily dovrà fare i conti con i recenti sviluppi nella sua vita professionale e sentimentale. La protagonista si ritroverà in mezzo a Gabriel e Alfie, mentre il team dell’agenzia Grateau, gestita da Sylvie, subirà dei cambiamenti per quanto riguarda il personale. Intanto, Mindy e la sua band si preparano per l’Eurovision. Emily e Gabriel continuano a frequentarsi fino ad iniziare a lavorare insieme al ristorante. Tuttavia, due importanti segreti potrebbero mettere a rischio tutti i suoi sogni.

Emily in Paris 4, il cast completo

La produttrice e protagonista Lily Collins riprende il ruolo dell’amatissima Emily Cooper, affiancata dal cast fisso della serie composto da Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy Chen), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie). Nella nuova stagione troveremo anche Kate Walsh (Madeline), Arnaud Binard (Laurent Grateau), Jean-Christophe Bouvet (Pierre Cadault), Paul Forman (Nicolas De Leon), Melia Kreiling (Sofia Sideris), Jeremy O. Harris (Grégory Elliot Duprée), Soren Bregendal (Erik DeGroot), Christopher Guybet (Gérard, il padre di Camille), Camille Japy (Louise, la madre di Camille), Kevin Dias (Benoît), Jin Xuan Mao (Étienne) e Roe Hartrampf (Doug).

Emily in Paris 4 in arrivo su Netflix: episodi e quando esce

Emily in Paris 4 sarà disponibile su Netflix a partire dal 15 agosto. Come consuetudine, la stagione sarà composta da 10 episodi, ma con una piccola novità rispetto alle precedenti: saranno divisi in due parti, con la prima che uscirà a metà estate e la seconda programmata per il 12 settembre. E voi, siete curiosi di scoprire cosa ci riserverà la quarta stagione e quali sfide dovrà affrontare la protagonista? Restate connessi per l’uscita dei nuovi episodi e nel frattempo date un’occhiata alle anticipazioni disponibili sui canali social della piattaforma streaming. Ne vedremo delle belle!

