Tutto quello che c'è da sapere su The Idea of You: le differenze tra il libro e il film.

The Idea of You: quali sono le principali differenze tra il libro e la serie tv rilasciata recentemente su Prime Video? Scopriamolo insieme, conoscendo meglio la trama della serie, basata sul celebre romanzo di Robinee Lee.

The Idea of You: quali sono le differenze tra il libro e la serie tv?

Quando ci si trova di fronte a un romanzo così amato, diventa davvero difficile trasformarlo in un film che conquisti altrettanto il pubblico. A proposito della produzione televisiva, la scrittrice ha dichiarato: “Questa non era la storia che io volevo raccontare. Tuttavia, il libro è il libro, e il film è il film. Uno scrittore deve fare un passo indietro e lasciare che i filmmaker facciano il loro lavoro“, ha poi continuato “Hollywood farà sempre un po’ come gli pare, infilano il lieto fine dappertutto“. Ma veniamo al dunque e scopriamo le differenze tra libro e film.

The Idea of You: le principali differenze tra il libro e la serie tv

La trama segue le vicende di Solène, una madre single quarantenne che si innamora del ventiquattrenne Hayes Campbell, cantante degli August Moon.

Una delle principali differenze è l’incontro tra i due protagonisti. Nel film di Prime Video, Solène entra accidentalmente nella roulotte del cantante mentre stava cercando il bagno, ritrovandosi così nella sezione VIP del Coachella. Nel libro, invece, i due si incontrano per la prima volta perché la figlia della protagonista, Isabelle, partecipa a un meet and greet con la band. Un’altra differenza riguarda l’età dei protagonisti. Nel romanzo di The Idea of You, c’è una differenza di età maggiore tra Solène e Hayes rispetto al film. Nel libro, il cantante ha 20 anni, mentre nella pellicola ne ha 24. Anche la figlia della protagonista è più giovane nel libro. Mentre nel film ha 16 anni, nel romanzo ne ha 12. Nella storia di The Idea of You, conosciamo anche l’ex marito della protagonista, Daniel. Nel libro, Solène e Daniel si sono separati da poco e il loro rapporto è piuttosto teso. Anche nel film c’è molta tensione, ma viene approfondito il livello di sfiducia reciproca che entrambi provano.

The Idea of You: la differenza tra il finale del film e il finale del libro

Ma la differenza più significativa tra il libro e il film, proprio come dichiara la scrittrice stessa, è il finale. Nel libro, a causa delle conseguenze negative della sua vita, Solène si separa da Hayes in modo tragico. La donna non riuscirà più a superare questo amore, mentre il giovane ragazzo andrà avanti con la sua vita. Nel film, invece, i due si ritrovano dopo anni con un finale più positivo nella galleria d’arte di Solène. Hayes ha avviato con successo la sua carriera da solista, mantenendo la promessa di tornare quando la figlia di Solène sarà abbastanza grande. E voi, quale preferite tra il libro e il film?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Eurovision 2024: date, dove vederlo, favoriti, partecipanti, pronostici | DonneMagazine.it

Selfless: la spiegazione finale del film | DonneMagazine.it