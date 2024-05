Entrevìas 2: la spiegazione del finale

Entrevias 2 è disponibile su Netflix. Vediamo insieme cosa è successo in questa stagione e, in particolare, scopriamo la spiegazione del finale.

La seconda stagione di Entrevìas è disponibile su Netflix. Otto episodi che portano avanti questa storia appassionante, che è molto piaciuta ai fan. Scopriamo insieme la spiegazione del finale di Entrevias 2.

Il finale di stagione

La seconda stagione di Entrevìas è uscita su Netflix a partire dal 1 marzo 2023. Si tratta di otto nuovi episodi che portano avanti la storia del temerario nonno Tirso e di sua nipote, con tutto il mondo di violenza e giustizia che li circonda. Una serie tv che è piaciuta moltissimo ai fan e nell’ultimo episodio, 2×08, si vedono Tirso e i suoi amici che festeggiano al bar che la polizia ha sfrattato dal drugstore, ma la loro felicità è destinata a durare poco. Nel bel mezzo di una celebrazione, il giornalista che seguiva le tracce di Salgado appare ferito e dice a Tirso che non pubblicherà l’articolo sulle minacce che ha ricevuto. Nonostante abbia confermato che Guillermo Salgato è uno dei peggiori criminali in assoluto, Tirso non esita a cercarlo nel suo ufficio e ad avvertirlo che andrà alla polizia per raccontare tutto ciò che sa di lui. Invece di farsi intimorire, però, il criminale lo affronta e ordina a Nata di sbarazzarsi del protagonista.

Il colpo di scena

Dopo aver ricevuto un nuovo incarico per il Fantasma, Nata lo condivide con Nelson, che presto ne parla con Irene. Dopo aver saputo del suo tradimento, lo spacciatore prende Tirso con la forza e gli chiede di ucciderlo. Quando rifiuta, gli punta contro la pistola, per cui il giovane non ha altra scelta che rispondere a tono. Intanto, dopo aver scoperto che Salgado era il fantasma che cercava da anni e il responsabile dello stupro di Irene, Amanda e Jimena trovano delle prove contro di lui. I suoi scagnozzi, però, attaccano Jimena e Irene per recuperare i documenti. Tirso inizia a fare domande e Jimena gli racconta tutto quello che è accaduto. Dopo aver appreso chi è veramente l’aggressore di sua nipote, il temerario ferramenta decide che è il momento di farsi giustizia da solo. Con l’aiuto dei vicini, riesce ad individuare e catturare Salgado. Nonostante Gladys cerchi di fargli passare la voglia di vendicarsi, Tirso porta Salgado sui binari del treno e inizia a minacciarlo di sparargli a morte. Prima che riesca a premere il grilletto, però, arriva Amanda, che spara a Salgado diversi colpi.

Entrevìas 2: La spiegazione del finale

La seconda stagione di Entrevìas si conclude con un salto temporale di ben tre mesi e mostra la famiglia di Tirso mentre festeggia la gravidanza di Irene, che è ancora felice insieme a Nelson. Inoltre, Jimena rivela che Amanda è finita in prigione e che i suoi avvocati non hanno delle buone speranze. Ancora una volta la festa viene interrotta quando qualcuno bussa alla porta. Quando vanno ad aprire, Jimena e Tirso si trovano davanti una grande sorpresa. La donna che ha bussato alla porta e l’ex moglie di Tirso e la madre di Jimena. I fan della serie hanno attribuito un unico significato a questo finale, ovvero che la donna è arrivata per portare novità, belle o brutte che siano, e questo apre le porte ad una possibile nuova avventura in un’ipotetica nuova stagione.