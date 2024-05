Maggio 2024 porta con sé un’esplosione di novità nei cataloghi delle piattaforme di streaming on demand. Le serie televisive sono protagoniste indiscusse di questo rinnovamento, con nuove stagioni di serie già amate e nuovi titoli pronti a conquistare il pubblico: dalla tanto attesa distribuzione globale della nuova stagione di Doctor Who, fino alle nuove produzioni con cast di talento.

Prepara i popcorn e scopri tutte le serie tv in streaming in arrivo a maggio 2024.

Le serie tv in streaming in arrivo a maggio

Netflix

Questo mese, Netflix aggiorna il suo catalogo e offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi.

Un Uomo Vero

A partire dal 2 maggio, potremo immergerci nella storia travolgente di “Un Uomo Vero“. La miniserie ruota attorno alla vita tumultuosa del magnate immobiliare Charlie Croker, la cui esistenza viene sconvolta da un’improvvisa bancarotta. Mentre Croker cerca di navigare le acque tempestose della sua rovina finanziaria, si trova alle prese con interessi politici e commerciali che minacciano di sfruttare la sua caduta. Con un cast stellare che include Jeff Daniels, Sarah Jones e Lucy Liu, questa serie promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e le interpretazioni di talento.

Bodkin

Poco dopo, a partire dal 9 maggio, Netflix ci sorprende con “Bodkin“, una serie tv che mescola commedia, thriller e toni dark. La trama segue uno stravagante gruppo di podcaster mentre indagano sulla misteriosa scomparsa di tre estranei in una pittoresca cittadina costiera in Irlanda. Seguendo varie piste e opzioni, si ritrovano immersi in una storia ancora più grande e sorprendente di quanto avessero mai immaginato. Tra i protagonisti, troviamo Will Forte e Robyn Cara.

Bridgerton

Il titolo più atteso su Netflix nel mese di maggio è senza dubbio “Bridgerton“, che dal 16 maggio farà il suo debutto con la prima parte della terza stagione. Seguiremo le avventure di Penelope Featherington mentre cerca l’amore e la libertà da un passato oppressivo, con il ritorno di Colin Bridgerton, che getta un’inaspettata ombra sui suoi sentimenti. Bridgerton 3 affronterà, non solo l’intreccio amoroso tra una delle coppie più amate dello spettacolo, ma anche le intricante vicende legate alla doppia vita di Lady Whistledown, la cui identità è stata svelata al pubblico.

I primi quattro episodi della terza stagione di “Bridgerton” saranno disponibili dal 16 maggio, mentre gli altri quattro, che costituiscono la quarta stagione della serie, saranno caricati sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 giugno.

Eric

Alla fine del mese, il 30 maggio, ci attende “Eric“, una storia drammatica intrisa di elementi quasi soprannaturali. Ambientata nella New York degli anni ’80, la trama segue un padre disperato, Vincent, nella sua agghiacciante ricerca del figlio di nove anni, misteriosamente scomparso mentre si dirigeva a scuola. Determinato a non arrendersi, Vincent si aggrappa ai disegni del piccolo e si trova ad affrontare un’enigmatica presenza: un mostruoso pupazzo blu di nome ‘Eric’. Con il passare del tempo, i dubbi e le tensioni crescono intorno alle sue convinzioni, gettando un’ombra sempre più oscura sulla sua ricerca.

Raising Voices

Infine, il mese si conclude con l’uscita di “Raising Voices”, serie tv pronta a debuttare il 31 maggio. Gli otto episodi affrontano con sensibilità e attualità il tema della violenza contro le donne. Tutto ha inizio quando una foto su internet, accompagnata da una denuncia di violenza sessuale, mette in moto una serie di eventi che coinvolgono tre giovani protagoniste (interpretate da Nicole Wallace, Clara Galle e Aicha Villaverde), spingendole a riesaminare le loro vite e le loro priorità. Nel frattempo, la comunità cerca di scoprire chi sia la vittima di questo terribile crimine e chi ne sia il colpevole.

La novità di Prime Video

Celebrity Hunted: Caccia all’Uomo

Dal 6 maggio è in arrivo la quarta stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo“. Anche se non si tratta di una tipica serie TV, Celebrity Hunted è uno dei programmi di punta di Prime Video. In questo real-life thriller, coppie di personaggi famosi si impegneranno in una fuga per le strade d’Italia, cercando di rimanere anonime per due settimane. Sulle loro tracce ci saranno alcuni dei migliori analisti e investigatori professionisti, esperti di sicurezza informatica, profiler e human tracker. I “cacciatori” avranno il compito di utilizzare ogni mezzo legale per rintracciare le celebrità.

I protagonisti saranno otto volti noti del panorama italiano. Tra i fuggitivi ci saranno l’attore Raoul Bova, accompagnato dalla moglie Rocío Muñoz Morales, la showgirl Belen Rodriguez insieme alla sorella Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Outer Range

Il 16 maggio segna l’arrivo della tanto attesa seconda stagione di “Outer Range“. Royal Abbott si trova ad affrontare una nuova minaccia: l’apparizione di una voragine nel cuore del Wyoming, gettando luce su un enigma profondo e oscuro. Mentre il mistero intorno alla voragine si infittisce ulteriormente, Royal e sua moglie Cecelia cercano di tenere unita la famiglia dopo la scomparsa improvvisa della loro nipote. Gli Abbott si trovano ora ad affrontare minacce provenienti da ogni direzione, con la posta in gioco più alta che mai.

Con Josh Brolin alla guida del cast, che include talenti come Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey e altri ancora, “Outer Range” promette di offrire una combinazione esplosiva di suspense, dramma e mistero.

Pretty Little Liars: Summer School

Dopo gli avvenimenti strazianti di “Pretty Little Liars: Original Sin”, le nostre affascinanti Pretty Little Liars si trovano ad affrontare un destino ancora più temibile della morte: la scuola estiva. Tuttavia, la Millwood High non è l’unico ostacolo che si frappone tra di loro e i loro impegni estivi divertenti. Un nuovo antagonista, che potrebbe o potrebbe non essere legato ad A, fa il suo ingresso in città e le ragazze vengono messe alla prova come mai prima d’ora. La tensione è alle stelle mentre i segreti si intrecciano e i misteri si moltiplicano in questa nuova e avvincente avventura delle Pretty Little Liars.

I primi 2 episodi di “Pretty Little Liars: Summer School” saranno in uscita il 9 maggio, seguiti da un episodio a settimana.

La nuove uscite di Disney+

Shardlake

Dal primo maggio sarà possibile vedere su Disney+ la serie “Shardlake”. Basata sui romanzi di C.J. Sansom, la serie racconta la storia dell’avvocato Matthew Shardlake che, nel 1563, viene incaricato da Thomas Cromwell di investigare su una misteriosa morte nel remoto monastero di Scarnsea. Shardlake si trova così coinvolto in una pericolosa rete di menzogne che mette a rischio non solo la sua integrità, ma anche la sua stessa vita.

Shardlake presenta un cast guidato da Arthur Hughes nel ruolo dell’avvocato protagonista. Sean Bean assume il ruolo di Thomas Cromwell, il potente ministro capo di Enrico VIII. Anthony Boyle porta sullo schermo il personaggio di Jack Barak.

Star Wars: Tales of the Empire

Dal 4 maggio, “Star Wars: Tales of the Empire” porta gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso sei episodi, immergendoli nel cuore del temibile Impero Galattico. Dopo aver subito perdite devastanti, la giovane Morgan Elsbeth si immerge nel mondo imperiale in costante espansione, mossi dalla sete di vendetta. Nel frattempo, Barriss Offee, ex Jedi, è costretto a compiere scelte difficili per sopravvivere in una galassia in continua evoluzione. Le decisioni che prenderanno segneranno il destino di entrambi, mentre affrontano sfide e pericoli in un universo dominato dall’Impero.

Doctor Who

Dall’undici maggio è in arrivo la nuovissima stagione di “Doctor Who”, la serie britannica iconica giunta alla sua quattordicesima stagione. Gli spettatori ripartiranno dagli eventi di “The Church on Ruby Road”, lo speciale che ha debuttato in anteprima lo scorso dicembre, continuando l’avventura attraverso due episodi completamente nuovi, “Space Babies” e “The Devil’s Chord”.

Il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday si avventurano attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che vanno dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra. Mentre viaggiano a bordo del TARDIS, un’astronave camuffata sotto forma di cabina telefonica blu della polizia, si trovano faccia a faccia con nemici pericolosi e amici straordinari.

La distribuzione su Disney+ prevede un appuntamento settimanale: ogni sette giorni verrà reso disponibile un nuovo episodio, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi gradualmente nelle avventure del Dottore e di Ruby Sunday.

Feud: Capote vs. The Swans

Infine, dal 15 maggio sarà disponibile la stagione completa di “Feud Capote Vs. The Swans“. La serie racconta la storia dell’acclamato scrittore Truman Capote. Un tempo confidente delle donne più influenti della società, da lui soprannominate “i cigni”, Capote distrugge quelle relazioni, facendosi bandire dall’alta società e precipitandosi in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso.

Nel cast Diane Lane, Demi Moore, Tom Hollander e Naomi Watts.