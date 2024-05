“Self/Less” è un film del 2015 con Ben Kingsley e Ryan Reynolds. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come finisce il film.

Self/Less, di cosa parla il film con Ryan Reynolds?

“Self/Less” è un film del 2015 con Ryan Reynolds e Ben Kingsley. Il titolo del film gioca con la parole selfless, ovvero altruista, oppure self/less, ovvero senza se stesso. Reynolds e Kingsley interpretano entrambi lo stesso personaggio, ovvero Damian Hale, un miliardario che scopre di essere in fin di vita. Damian cerca di comunicare la notizia alla figlia senza riuscirci, in quanto il loro rapporto è chiuso da tanti anni. A questo punto il dottor Jensen propone a Daman di sottoporsi allo shedding, trasferendo così la sua mente in un corpo più giovane. Damian quindi mette in scene una finta morte per coprire ciò che in realtà è stato uno shedding. Damian quindi rinasce come Edward Kidner, restando però consapevole di essere in realtà Damian Hale. Dopo poco però comincia ad avere ricordi che in realtà non gli appartengono, ma che appartenevano all’uomo a cui ha preso il corpo, ovvero Mark Bitwell. Fino ad allora Edward era convinto che il suo nuovo corpo fosse stato creato in laboratorio e che non appartenesse invece a una persona reale. Mark aveva venduto il suo corpo a Jensen per consentire le cure per la figlia Maddie. Questo film pone una forte riflessione sull’immortalità, ma vediamo adesso insieme la spiegazione del finale.

Self/Less: la spiegazione del finale del film

Una volta nel corpo di Mark Bitwell, Damian comincia ad avere ricordi appartenuti a Mark, capendo così che il corpo che ha preso non era stato creato in laboratorio ma apparteneva a una persona reale. Damian comincerà a provare i sentimenti che provava Mark, soprattutto per la figlia Maddie, arrivando anche a scrivere una lettera colma di amore per la sua vera figlia. Alla fine però Damian decide di smettere di assumere le pillole antirigetto e fa un video per Mark al fine di consentirgli di riprendersi il suo corpo, la sua vita e soprattutto la sua famiglia. Damian in pratica comprende che non ha senso vivere per sempre se per farlo deve far soffrire altre persone e si rende conto del vero significato della vita, che sta proprio nella sua mortalità. La morte infatti fa comprendere il senso vero della vita, per questo il protagonista decide alla fine di rinunciare alla propria immortalità per ridare il corpo al legittimo proprietario. Ovviamente nel film il dottore Jensen cercherà in tutti i modi di impedire a Damian di ridare il corpo al Mark, poiché questa cosa non solo porterebbe alla luce ciò che fa ma rischierebbe anche di far chiudere il suo business. Alla fine comunque Damian riuscirà a mettere fine a tutto, uccidendo Jensen e ridando il corpo a Mark.

