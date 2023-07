Come truccare gli occhi incappucciati: i consigli per valorizzarli

Se vi state chiedendo come truccare occhi incappucciati, in modo da farli risaltare al meglio, e magari in modo da minimizzare alla perfezione questa caratteristica dello sguardo, allora questo è il posto giusto per voi! Infatti esistono davvero ottimi segreti make-up, per far apparire la palpebra più definita e visibile.

Come truccare occhi incappucciati: la regola d’oro

Gli occhi incappucciati presentano una palpebra poco visibile: ciò potrebbe togliere luminosità e apertura allo sguardo. Ma ci sono però, dei veri e propri beauty secrets, per rendere subito gli occhi più grandi ed espressivi.

La regola aurea, in questo caso, è proprio quella di truccarsi ad occhi aperti: senza chiudere quindi le palpebre, e senza tentare di riempire gli spazi vuoti mancanti. Infatti, uno dei trucchetti degli esperti di make-up, consiste nel ricreare la palpebra mobile negli occhi incappucciati, truccando sapientemente e sfumando la palpebra fissa. Il tutto, usando solo ombretti a lunga tenuta e applicando sempre un primer leggero su tutto l’occhio. Si andrà dunque a creare un’ombreggiatura netta, che consentirà di donare una nuova profondità immediata allo sguardo.

Inoltre, potreste anche ottenere un effetto liftante, applicando un illuminante satinato sugli zigomi, nella parte alta dell’osso.

A questa dritta, si aggiunge un importante consiglio per quanto riguarda invece, la skincare: è infatti davvero molto importante struccarsi sempre alla perfezione, a fine giornata. Ciò è ancor più importante se avete occhi con palpebra interna: i residui di make-up possono creare irritazioni e rovinare il nuovo trucco.

Far risaltare le palpebre con eyeliner e mascara

Quali sono gli altri due segreti su come truccare occhi incappucciati e farli risaltare al massimo? La risposta a questa domanda è davvero semplice: basta affidarsi a dei buoni alleati per il trucco occhi! Stiamo parlando di eyeliner colorato o nella classica versione black, e del suo compagno per eccellenza, il mascara. Cosa ci consigliano gli esperti in questo caso?

Prima di tutto, è meglio puntare su di un eyeliner grafico, effetto tattoo: più il tratto sarà preciso e netto, maggiore sarà l’effetto definizione. Come abbiamo già accennato, sarà sempre meglio truccarsi a occhi aperti, cercando di allungare l’occhio con l’aiuto del pennellino grafico. Se non vi sentite sicure, potreste anche scegliere di applicare l’eyeliner solo nella parte finale dell’occhio, per farlo risultare subito più allungato e graficamente definito.

E per quanto riguarda il mascara? Meglio applicarlo solo sulle ciglia superiori, e scegliere formule ricche, con prodotti volumizzanti: infatti, creando un gioco naturale di ombreggiatura, le palpebre che prima non erano ben evidenti, saranno così messe in risalto.

Essenziali sono anche la cura e il make-up delle sopracciglia: vi consigliamo di optare per un look naturale e non troppo grafico, che ammorbidisca ed addolcisca i tratti del volto, e per una forma alta che ci consentirebbe di aprire ed illuminare ancor di più lo sguardo.

Gli occhi dalla palpebra incappucciata non devono mai essere considerati un difetto: sono una semplice caratteristica del nostro volto, e come tale possono essere valorizzanti con queste piccole accortezze. Si possono creare molti giochi di luci e di ombre, e giocando con il make-up torneremo tutte un po’ bambine.