Struccanti: quali usare per i residui di trucco

Il trucco permette di coprire e correggere alcuni inestetismi, oltre a far apparire più belle e affascinanti. Quando si torna a casa dal lavoro, è fondamentale provvedere a una pulizia del viso rimuovendo qualsiasi traccia e residuo di trucco. Per eliminare le impurità, gli struccanti

sono la soluzione adatta, ma bisogna scegliere quelli più adatti a seconda della propria pelle ed esigenze. Scopriamo i benefici.

Struccanti

La pulizia quotidiana del viso passa anche da eliminare i residui e le tracce di trucco quando si torna a casa dal lavoro. Per questa ragione, alla sera l’uso degli struccanti naturali permette di rimuovere il trucco in eccesso, ma anche di eliminare le tossine che si sono accumulate nell’arco della giornata. Inoltre aiutano a lasciare la pelle morbida e fresca in modo che sia pronta per i trattamenti successivi.

ovviamente si tratta di un trattamento che bisogna eseguire nella maniera corretta perché i pori potrebbero ostruirsi facendo apparire la pelle e l’incarnato poco luminoso e radioso. Non hanno solo la funzione di pulire la pelle, ma anche al tempo stesso di rispettarla in modo da darle tutti i benefici di cui ha maggiormente bisogno, in base a determinate esigenze

Al momento della scelta, è opportuno optare per degli struccanti naturali che si adattino alle proprie tipologie di pelle ed esigenze. Essendo naturali, si rivelano una soluzione economia e alternativa ai vari prodotti che è possibile trovare in commercio. Si possono anche realizzare in casa scegliendo ingredienti casalinghi efficaci come l’olio di oliva, lo yogurt oppure il miele o lo zucchero.

Sono a base di una serie di ingredienti che hanno proprietà idratanti o lenitive, quindi per calmare determinati rossori. Contengono componenti come la camomilla o l’amamelide che è consigliata per le pelli che sono particolarmente sensibili. possono anche contrastare la formazione delle rughe soprattutto se sono ricchi di elementi e componenti che sono anti age.

Struccanti: come scegliere

Possono essere di vario tipo e infatti gli struccanti tendono a dividersi in gel o mousse, ma anche latte detergente oppure acque micellari. Sono struccanti che vanno usati quotidianamente per pulire la pelle da ogni impurità. Si consiglia di affiancarli a un prodotto struccante che sia specifico per la zona del contorno occhi che risulta essere particolarmente sensibile e delicata.

Il latte detergente è assolutamente l’ideale perché non secca la pelle e rimuove qualsiasi impurità o residuo di make up. Si basa su ingredienti che hanno proprietà lenitive od emollienti da applicare sul viso e rimuovere poi con un dischetto di cotone. Se la pelle è particolarmente sensibile è meglio usare un prodotto dalle proprietà idratanti e nutrienti.

Oltre al latte detergente, tra i vari tipi di struccanti che sono a disposizione in commercio, vi sono anche i gel e le creme che sono formule a risciacquo, quindi molto pratiche e comode. Sono indicate per la pelle grassa o mista e permettono di averla liscia e morbida. Sono molto facili da applicare dal momento che basta prendere una noce di prodotto, spalmarla sul viso e risciacquare.

Le mousse detergenti sono consigliate per le pelli giovani e permettono di pulire la pelle quotidianamente senza causare secchezza dal momento che contengono degli ingredienti che sono delicati e non aggressivi. Vi sono anche le salviette struccanti che risultano essere particolarmente comode poiché è possibile portarle con sé al lavoro, a scuola o in viaggio per eliminare ogni traccia di trucco.

Struccanti: quale ordinare online

Sono prodotti di bellezza che si trovano a ottimi prezzi sul sito di Amazon dove cliccando sull’immagine si possono visualizzare i dettagli. Qui sotto una classifica con i migliori struccanti suddivisi in base al tipo di pelle.

1)Diego Dalla Palma struccante viso

Il celebre visagista ed esperto di bellezza ha optato per questo burro struccante per il viso per eliminare ogni traccia di trucco e di impurità in una formula da 125 ml che risulta essere molto delicato, profumato e gradevole. Basta toglierlo con acqua tiepida e lascia la pelle morbida e liscia, oltre che particolarmente vellutata.

2)Bionike Defence struccante occhi bifasico

Uno struccante bifasico per il viso adatto per pelli sensibili dalle proprietà idratanti. Una formula indicata anche per un trucco waterproof per una detersione profonda. una formulazione in fase acquosa e oleosa che deterge rimuovendo il trucco. Basta usarne poche gocce da versare poi su palpebre e ciglia.

3)Acqua alle rose salviettine micellari struccanti

Una confezione da 6 pezzi di salviettine struccanti per il viso e gli occhi a base di elementi naturali come l’acqua di rose indicata per pelli sensibili che rimuove il trucco efficacemente. Una formula naturale che permette alla pelle di essere maggiormente fresca e luminosa, oltre che vellutata proprio come la pelle di una rosa.

Per eliminare i residui di make up, oltre agli struccanti, anche i vari tipi di dischetti riciclabili.