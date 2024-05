Il lucidalabbra al peperoncino è usato per ottenere un effetto volumizzante, immediato e duraturo. Ma, funziona davvero? Fa male alle labbra? Scopriamolo insieme all’interno di questo capitolo.

Il lucidalabbra al peperoncino funziona davvero?

Sono molte le donne che desiderano aumentare il volume delle labbra. Al giorno d’oggi ci sono tantissimi prodotti differenti per ottenere un effetto volumizzante, dai lipgloss, ai balsami, alle creme labbra. Ognuno di questo prodotti serve a dare nell’immediato un effetto più voluminoso alle labbra, senza dover ricorrere alla chirurgia estetica. Alcuni di questi prodotti, se utilizzati von regolarità nel tempo, riescono a rendere le labbra più piene e rimpolpate anche nel lungo periodo. Uno dei lucidalabbra volumizzante è il lucidalabbra al peperoncino. Ma, come funziona? Il peperoncino va a stimolare la circolazione sanguinea delle labbra. Questo provoca di solito un formicolio, la cui intensità dipende dal tipo di prodotto utilizzato, e un aumento del volume delle labbra per qualche ora. Le labbra alla fine sono effettivamente più carnose e rimpolpate. Quando il peperoncino va a contatto con le labbra e quest’ultime vengono sfiorate tra di loro si attiva un vero e proprio processo di rigonfiamento. Altri trattamenti volumizzanti agiscono invece grazie all’Acido ialuronico e sono in grado di durare più ore rispetto al lucidalabbra al peperoncino.

Il lucidalabbra al peperoncino fa male?

In molte si chiedono se utilizzare sulle proprie labbra un lucidalabbra al peperoncino faccia male o meno. Come in tutte le cose dipende molto da come si utilizza e da che tipo di prodotto si sceglie. Evitare marche sconosciute o poco fidate, meglio puntare su una marca più costosa che rischiare di danneggiare le labbra. Infatti, se avete utilizzato un lucidalabbra al peperoncino e poco dopo sono comparsi segni come rossore, bruciore o prurito è importante sospendere l’applicazione di quel prodotto e cercarne uno più valido. Come detto precedentemente un leggero formicolio è invece del tutto normale dopo l’applicazione del lip plumper.

Un’altra cosa a cui si deve stare attenti sono le infezioni. I principi attivi assemblati per creare l’irritazione da contatto che fa apparire le labbra più grandi può anche portare a delle infezioni. Per questo è fondamentale prima di acquistare un prodotto controllare tutti gli ingredienti, in particolare se siete soggetti sensibili. In questo caso meglio puntare su lip plumper a base di acido ialuronico piuttosto che quelli al peperoncino.

Evitare inoltre di utilizzare il lucidalabbra al peperoncino su labbra screpolate o con dei taglietti poiché potrebbe provocare diversi fastidi. Non utilizzare il lucidalabbra al peperoncino nemmeno si si è appena stati sottoposti a qualche intervento chirurgico alle labbra. In poche parole il lucidalabbra al peperoncino sì, riesce a rimpolpare le labbra per qualche ora però è sempre meglio puntare su altri tipi di prodotti, piuttosto che prodotti a base di sostanze irritanti. Quelli a base di acido ialuronico sono sicuramente i più consigliati, anche perché oltre a donare un effetto volumizzante alle labbra le idratano anche. I lip plumper a base di acido ialuronico fanno anche in modo, se utilizzati regolarmente nel tempo, che l’effetto volumizzante duri più a lungo.