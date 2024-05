Proteggere la pelle dai raggi solari è super importante, in ogni stagione ma soprattutto in estate. Utilizzare un fondotinta con protezione solare diventa quindi una scelta super azzeccata. Ma vediamo insieme all’interno di questo articolo quali sono i migliori.

Fondotinta con protezione solare: quali sono i migliori

Applicare la crema solare è essenziale al fine di proteggere la nostra pelle dai raggi ultravioletti, responsabili di tumori della pelle, eritemi, scottature e anche all’invecchiamento precoce della pelle. Non tutti sanno quanto sia importante mettere la crema solare tutto l’anno, non solo quindi nei mesi estivi, in quanto i raggi UVA sono presenti tutto l’anno e passano anche attraverso le nuvole e anche i finestrini dell’auto. Al giorno d’oggi esistono anche i fondotinta con SPF, ovvero con protezione solare. Vediamo quindi insieme quali sono i migliori:

Shiseido UV Protective Compact Fondotinta SPF 30: si tratta di un fondotinta adatto a tutti i tipi di pelle, è compatto in polvere in tre colori diversi, perfetto soprattutto per essere applicato in spiaggia. E’ a lunga tenuta, è waterproof ed è composto da ingredienti antiage. Potete trovarlo su Amazon al prezzo di 34,22 euro.

si tratta di un fondotinta adatto a tutti i tipi di pelle, è compatto in polvere in tre colori diversi, perfetto soprattutto per essere applicato in spiaggia. E’ a lunga tenuta, è waterproof ed è composto da ingredienti antiage. Potete trovarlo su Amazon al prezzo di Bionike Defence Sun Fondotonta compatto solare SPF 50: anch’esso in polvere e a lunga tenuta, con un finish matt leggermente luminoso. Adatto in particolare per le pelli normali e miste. Disponibile in due colori, contiene filtri minerali e ingredienti quali la Vitamina E e la Nicotinamide. La potete trovate su Amazon al costo di 16,69 euro.

anch’esso in polvere e a lunga tenuta, con un finish matt leggermente luminoso. Adatto in particolare per le pelli normali e miste. Disponibile in due colori, contiene filtri minerali e ingredienti quali la Vitamina E e la Nicotinamide. La potete trovate su Amazon al costo di Isdin Fotoprotector Fusion Water Colori SPF 50+ : caratterizzato dalla texture super leggera, si tratta di una crema colorata, ha un finish opaco ed è disponibile in tre colori. Perfetto soprattutto per le pelli miste e grasse. Lo potete trovare su Amazon al costo di 23,75 euro.

: caratterizzato dalla texture super leggera, si tratta di una crema colorata, ha un finish opaco ed è disponibile in tre colori. Perfetto soprattutto per le pelli miste e grasse. Lo potete trovare su Amazon al costo di Nudestix, Nudescreen Daily Mineral Veil SPF 30: si tratta di una lozione leggera, priva di oli e idratante, ricca di estratti vegani, che si fonda con la pelle con un effetto nude. Protegge dai raggi UV e UVA. Lo potete acquistare su Sephora al costo di 31,50 euro.

si tratta di una lozione leggera, priva di oli e idratante, ricca di estratti vegani, che si fonda con la pelle con un effetto nude. Protegge dai raggi UV e UVA. Lo potete acquistare su Sephora al costo di Revolution Pro CC Perfecting Foundation con SPF 30: nutriente e idratante, rende la pelle più fresca e levigata grazie alla presenza di acido ialuronico e vitamina E. Potete trovarlo su lookfantastic.it al prezzo di 11,95 euro.

La Roche Posay Anthelios Mineral One SPF 50+: fondotinta liquido adatto anche alle pelli più sensibili, dal finish matt e dalla lunga tenuta. Disponibile in 5 colori. Lo potete trovare su Notino al prezzo di 18,90 euro.



Come scegliere il fondotinta con protezione solare

Per scegliere il fondotinta perfetto con protezione solare in realtà bisogna seguire gli stessi principi di quelli senza SPF, quindi vedere il tipo di pelle, l’idratazione eccetera. Se si passa tanto tempo al sole è consigliato scegliere un fondotinta con SPF sopra i 30.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Base trucco senza fondotinta: tutte le alternative e i prodotti da usare



Guida completa: come applicare il fondotinta liquido con il pennello