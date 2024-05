Volete creare una base trucco perfetta senza però utilizzare il fondotinta? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti insieme come fare.

Base trucco senza fondotinta: tutte le alternative

Il fondotinta è per molte di noi un prodotto make up irrinunciabile, ma è anche vero che esso può non solo portare al tanto odiato effetto mascherone, ma non permette alla nostra pelle di respirare bene, causando, soprattutto se utilizzato tutti i giorni, la comparsa di brufoli e punti neri. Proprio per questo è bene che sappiate che si può anche rinunciare ad applicare il fondotinta e ottenere comunque una buona base trucco. In particolare in estate, col caldo, non utilizzare il fondotinta può davvero essere la scelta migliore da fare. Quindi, cosa si può utilizzare al posto del fondotinta? Ecco a voi i prodotti per ottenere comunque un incarnato uniforme:

Primer perfezionanti : sono perfetti perché in grado di migliorare l’incarnato donando un effetto molto naturale.

: sono perfetti perché in grado di migliorare l’incarnato donando un effetto molto naturale. Correttore: ottimo per una base che sembri il più naturale possibile.

ottimo per una base che sembri il più naturale possibile. Blush, bronzer e illuminante : al fine di valorizzare alcuni parti del viso, come per esempio gli zigomi, si possono utilizzare questi tre prodotti make up.

: al fine di valorizzare alcuni parti del viso, come per esempio gli zigomi, si possono utilizzare questi tre prodotti make up. Cipria leggera: ideale al fine di rendere la pelle più omogenea.

ideale al fine di rendere la pelle più omogenea. BB Cream e CC Cream: la scelta preferita di molte donne, queste creme rendono non solo l’incarnato più omogeneo ma sono anche idratanti e nutrienti.

Come realizzare una base trucco perfetta senza il fondotinta

Come abbiamo appena visto, è possibile ottenere una perfetta base trucco anche senza utilizzare il fondotinta, consentendo quindi alla pelle di respirare meglio e senza rischiare di ottenere il tanto odiato effetto mascherone. Abbiamo visto quali sono i prodotti make up che possiamo utilizzare al posto del fondotinta, dalla BB Cream al correttore, passando per il blush e i primer perfezionanti. Ma, la cosa più importante da fare è prendersi cura della propria pelle con una corretta skincare quotidiana. In poche parole, se volete ottenere un ottimo make up, che sia con o senza fondotinta, bisogna avere prima di tutto una bella pelle. E, se si vuole appunto togliere il fondotinta, ecco che la skincare diventa ancora più fondamentale. Vediamo adesso insieme cosa fare per avere una bella sana e curata:

Struccarsi ogni sera: non andate mai a dormire truccate, struccarsi è infatti essenziale per il benessere della nostra pelle, si consiglia inoltre di fare sempre una doppia detersione, al fine di togliere ogni residuo di make up.

non andate mai a dormire truccate, struccarsi è infatti essenziale per il benessere della nostra pelle, si consiglia inoltre di fare sempre una doppia detersione, al fine di togliere ogni residuo di make up. Scrub: al fine di eliminare le cellule morte, è importante fare, una o due volte a settimana uno scrub viso.

al fine di eliminare le cellule morte, è importante fare, una o due volte a settimana uno scrub viso. Maschera: per idratare al meglio la nostra pelle ecco che una maschera a settimana è quello che ci vuole. Puntare sempre sulle maschere adatte al proprio tipo di pelle.

per idratare al meglio la nostra pelle ecco che una maschera a settimana è quello che ci vuole. Puntare sempre sulle maschere adatte al proprio tipo di pelle. Tonico: l’utilizzo del tonico è molto importante perché permette di riequilibrare il pH della pelle poiché ricco di sostanze attive.

