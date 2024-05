La location per un matrimonio da sogno: in Veneto partono le prenotazioni per Tenuta Paradisi

La scelta della location per uno degli eventi più importanti della vita come il matrimonio una decisione cruciale che può influenzare significativamente l’esito dell’intera giornata.

Un matrimonio perfetto richiede una location che rifletta i gusti e le esigenze degli sposi, oltre a fornire un ambiente confortevole e piacevole per gli invitati. La giusta location deve combinare estetica, funzionalità e atmosfera, così da essere in grado di valorizzare ogni fase dell’evento, dalla cerimonia al ricevimento.

Scegliere una location adeguata significa considerare diversi fattori: la capienza per ospitare tutti gli invitati, l’accessibilità, le possibilità di personalizzazione e, non meno importante, la bellezza del luogo. Un luogo attentamente selezionato può trasformare un matrimonio in un’esperienza indimenticabile, aggiungendo un tocco di magia che rimarrà impresso nella memoria di tutti i partecipanti.

L’obiettivo è creare un’atmosfera armoniosa e rilassante che permetta a tutti di godere appieno della giornata, senza preoccupazioni e imprevisti. In questo contesto, Tenuta Paradisi in Veneto si presenta come una delle opzioni più affascinanti per chi è alla ricerca di una location d’eccellenza.

Tenuta Paradisi: la location per matrimoni nel Veneto

Il 26 maggio segna l’inizio delle prenotazioni per Tenuta Paradisi, una location incantevole situata nel cuore del Veneto, rinomata per la sua versatilità e il fascino unico.

Questa tenuta si distingue per le sue due ampie sale, in grado di ospitare tra le 130 e le 140 persone: la Sala Paradisi al piano terra e la Sala Bellavista al piano primo. La Sala Paradisi, con il suo soffitto travato chiaro e il pavimento in legno, crea un ambiente accogliente e caldo, ulteriormente esaltato dai grandi finestroni che si affacciano sul parco retrostante. La Sala Bellavista, invece, offre una vista panoramica sia sul parco che sul giardino frontale.

Anche l’esterno di Tenuta Paradisi è estremamente suggestivo: merito di un parco di 15.000 mq circondato da maestosi pioppi che può essere adattato per varie esigenze, inclusa l’installazione di una tensostruttura.

La cucina ad uso catering, ben collegata sia internamente che esternamente, garantisce un servizio impeccabile per quanto riguarda il buffet e il ricevimento, che possono svolgersi sia nel parco sia nel plateatico esterno.

Una delle caratteristiche distintive di Tenuta Paradisi è la sua capacità di fondere storia e modernità. L’edificio, risalente al 1846, è stato completamente ristrutturato per raggiungere gli standard energetici più elevati, senza perdere il fascino delle sue origini storiche.

Situata appena fuori dal centro di Padova e immersa nella tranquilla campagna vigontina, la tenuta offre un rifugio sereno, perfetto per celebrare momenti speciali. La sua posizione strategica, con facile accesso a autostrade, tangenziali, stazioni e fermate dell’autobus, rende Tenuta Paradisi facilmente raggiungibile da tutta la regione. Inoltre, la presenza di un Wedding & Event Planner all’interno della struttura assicura un’organizzazione senza stress, con un pacchetto “all inclusive” che attira sempre più persone alla ricerca di soluzioni pratiche e complete.

Organizzare un matrimonio: dai fiori all’intrattenimento

Organizzare un matrimonio è un’impresa che richiede cura, attenzione e una pianificazione meticolosa. Oltre alla scelta della location, che è fondamentale, ci sono numerosi altri aspetti da considerare per garantire che tutto sia perfetto nel grande giorno.

Un elemento altrettanto importante è la decorazione floreale. I fiori non solo aggiungono bellezza e colore all’evento, ma creano anche un’atmosfera romantica e accogliente. Collaborare con un fiorista esperto può fare la differenza, assicurando che ogni dettaglio floreale sia in armonia con il tema e lo stile del matrimonio.

Anche la scelta del fotografo è determinante: le foto sono i ricordi tangibili di un giorno speciale, e un professionista sarà in grado di catturare ogni momento significativo con abilità e sensibilità.

La musica e l’intrattenimento sono altrettanto importanti. Una buona selezione musicale e un DJ o una band di talento possono trasformare un ricevimento di nozze in una festa indimenticabile, mantenendo alta l’energia e coinvolgendo tutti gli ospiti. Inoltre, non bisogna trascurare l’aspetto logistico: la disposizione dei tavoli, il timing delle varie fasi della giornata, e la gestione degli ospiti devono essere pianificati con precisione.

Scegliere la location giusta per il proprio matrimonio è una decisione che richiede attenzione e cura. Una location che rispecchi le proprie aspettative e che offra servizi di alta qualità può trasformare un evento speciale in un’esperienza indimenticabile.

Tenuta Paradisi, con il suo fascino storico, la modernità delle sue strutture e la versatilità degli spazi, si conferma come una soluzione d’eccellenza a Padova e in tutto il Veneto. Con il suo inizio delle prenotazioni il 26 maggio, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera celebrare i momenti più importanti della propria vita in un ambiente incantevole e perfettamente organizzato.

Per informazioni e prenotazioni

Sito web: https://tenutaparadisi.com

Email: [email protected]

Tel: +39 349 1759800