Quali sono i profumi preferiti dalle star? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Profumi, anche le star hanno le loro fragranze del cuore

Al giorno d’oggi, per la maggior parte delle donne, il profumo è un vero e proprio accessorio, in grado di dare quel tocco in più al proprio look. Inoltre, con un pizzico di profumo ci si sente anche più seducenti e affascinanti, il che non guasta mai. I profumi sono tornati di grande tendenza soprattutto per merito della Gen Z, infatti i giovani sotto i 25 anni amano acquistare fragranze, anzi, secondo il report pubblicato da Circadiana, i ragazzi della Generazione Z usano i profumi per migliorare il proprio umore almeno 3 giorni su 7 e acquistano profumi tre o quattro volte l’anno. A ispirare i giovani all’acquisto dei profumi ci pensano i Perfume Influencer che, soprattutto sul popolare social di TikTok, dispensano consigli su come trovare la fragranza perfetta per ognuno di noi o per un’occasione particolare. Ma anche le star sono grandi amanti dei profumi e anche loro hanno le proprie fragranze preferite. Andiamo adesso a vedere insieme quali sono i profumi preferiti dalle star.

Profumi preferiti dalle star: le fragranze più famose tra i vip

Come abbiamo appena visto, negli ultimi anni i profumi sono tornati prepotentemente di tendenza, sia tra le caleb sia tra le gente comune. Ma quali sono i profumi preferiti dalle star? Scopriamolo insieme:

Helen Mirren: l’attrice britannica naturalizzata statunitense, nella serie Youtube “Inside My Beauty Bag” di Harper’s Bazaar Uk, ha rivelato che uno dei suoi profumi preferiti è il Blackbarry & Bay Cologne di Jo Malone London , ovvero un profumo succulento fruttato ispirato ai ricordi della raccolta delle more. Lo potete trovare su Sephora al costo di 70 euro.

l’attrice britannica naturalizzata statunitense, nella serie Youtube “Inside My Beauty Bag” di Harper’s Bazaar Uk, ha rivelato che uno dei suoi profumi preferiti è il , ovvero un profumo succulento fruttato ispirato ai ricordi della raccolta delle more. Lo potete trovare su Sephora al costo di Sarah Jessica Parker: l’attrice protagonista di “Sex And The City” nel corso di una intervista a Glamour Uk ha rivelato di amare molto una fragranza di Guerlain, ovvero l’eau de toilette Vétiver , un accordo basato su Vétiver, Noce Moscata, Fava Tonka e Tabacco. Potete trovarlo sul sito del brand al costo di 116 euro.

l’attrice protagonista di “Sex And The City” nel corso di una intervista a Glamour Uk ha rivelato di amare molto una fragranza di ovvero , un accordo basato su Vétiver, Noce Moscata, Fava Tonka e Tabacco. Potete trovarlo sul sito del brand al costo di Adele: la cantautrice britannica ha rivelato a 247 Magazine di amare il Dior, Hypnotic Poison Eau De Toilette , fragranza magnetica dal profumo orientale e inebriante. La potete trovare su Sephora al costo di 104,25 euro.

la cantautrice britannica ha rivelato a 247 Magazine di amare il , fragranza magnetica dal profumo orientale e inebriante. La potete trovare su Sephora al costo di Hailey Bieber: la modella statunitense ad Harper’s Bazaar ha dichiarato di non separarsi mai dalla fragranza di Ex Nihilo, Fleur Narcotique Extrait, ovvero un profumo intenso con note di testa di Bergamotto, Litchi e Osmanto, mentre il cuore presenta Gelsomino, Fresia, Peonia e Fiori d’Arancio. La potete trovare su CampoMarzio al costo di 350 euro.

la modella statunitense ad Harper’s Bazaar ha dichiarato di non separarsi mai dalla fragranza di ovvero un profumo intenso con note di testa di Bergamotto, Litchi e Osmanto, mentre il cuore presenta Gelsomino, Fresia, Peonia e Fiori d’Arancio. La potete trovare su CampoMarzio al costo di Priyanka Chopra Jonas: l’attrice e modella indiana, ospite dello show televisivo “Live“, ha detto di amare il profumo Trussardi Donna Eau De Toilette, un fragranza floreale orientale dall’aroma seducente. La potete acquistare su Notino al costo di 60,10 euro.

