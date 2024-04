Beyoncé è senza dubbio una della cantanti più amate e note al mondo ed è anche un modello di stile per molte di noi. Le sue labbra nude sono diventate subito virali, ma ecco che, all’interno di questo articolo, scopriremo insieme qual è il suo segreto.

Il segreto della labbra “nude” di Beyoncé

Di ispirazioni beauty negli ultimi anni la cantautrice statunitense Beyoncé ne ha lanciate davvero tante, in particolare durante il suo ultimo tour “Renaissance”. Ma ecco che la regina del pop ha sfoggiato un rossetto nude divenuto da subito virale, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, “Cowboy Carter”, che l’ha vista anche indossare dei classici cappelli texani. Beyoncé ha sfoggiato questo super look in occasione del LVIII Super Bowl. Grazie all’aiuto della sua truccatrice, ovvero Rokael Lizama, Beyoncé ha conquistato davvero tutte noi con le sue labbra effetto naturale ma super piene. Ma, qual è il segreto? E’ stata la stessa Rokael Lizama ha spiegare di aver utilizzato i prodotti make up della stessa cantante, al fine di migliorarne i lineamenti delle labbra. Ma il segreto di Beyoncè è un altro. Tutte noi sappiamo, o dovremmo sapere, quanto sia importante, prima di applicare il rossetto, idratare al meglio le nostre labbra. Ecco che Beyoncé, per idratare le proprie labbra usa una crema particolare, ovvero una per il contorno occhi, al fine di ammorbidire e levigare le rughette naturale delle labbra stesse. A quanto pare funziona alla grande. Ma non è finita qui, la regina del pop, dopo aver quindi idratato le labbra con una crema per contorno occhi, applica il rossetto solamente sul labbro inferiore, in maniera generosa, dopo di che unisce le labbra affinché il prodotto si spalmi anche sul labbro superiore. Dopo di che con un pennello si va a sfumare le eventuali sbavature, in questo modo il tutto appare ancora più naturale. Beyoncé applica anche un pò di matita negli angoli interni della bocca.

Come avere labbra perfette come Beyoncé

Come abbiamo appena visto, le labbra nude della cantautrice statunitense Beyoncé sono diventate subito virali. Naturali ma super piene, sono loro le labbra della primavera estate 2024, da copiare subito. Beyoncé utilizza una tecnica particolare, ovvero applica il rossetto solamente sul labbro inferiore, per poi chiudere le labbra e far andare il rossetto anche sul labbro superiore. Importantissimo però quello che si deve di norma fare prima di applicare un rossetto o un lucidalabbra, ovvero preparare le labbra idratandole a dovere. Beyoncé utilizza la crema per il contorno occhi, ma l’importante è idratarle, quindi va benissimo anche quella apposta per le labbra. Inoltre si possono utilizzare anche gli oli per labbra, che rappresentano un altro modo super per mantenere le labbra morbide e idratate. Insomma, se volete avere delle labbra wow, ricordatevi di prendervene cura quotidianamente!

