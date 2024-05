Siete in procinto di sposarvi? Bene, all’interno di questo articolo vedremo insieme quali sono i nuovi trend make up sposa.

Make up sposa 2024

Il giorno del proprio matrimonio ognuna di noi desidera essere perfetta, una vera e propria principessa. Oltre alla scelta dell’outfit e dell’acconciatura, molto importante è anche decidere come truccarsi per uno dei giorni più importanti delle propria vita. Il make up deve essere in grado di valorizzare il nostro viso, di nascondere eventuali imperfezioni e deve anche farci sentire a proprio agio. Se siete abituate a truccarvi in maniera semplice, non cercate di strafare per il giorno del matrimonio, rischiereste solamente di non sentirvi a vostro agio e di non vivere la giornata come avete sempre desiderato. Un altra cosa importante, deve essere un trucco a prova di lacrime e dei tanti baci che si riceveranno da parenti e amici. Ma adesso andiamo insieme a vedere quali sono le tendenze make up sposa per questo 2024.

Make up sposa 2024: tutte le tendenze trucco

Come abbiamo appena visto, la scelta del make up per il giorno del proprio matrimonio è molto importante, per valorizzarci al meglio e per farci sentire perfette e a nostro agio. Vediamo adesso insieme quali sono le tendenze make up di questo 2024:

Nude : il trucco nude va per la maggiore da ormai diverso tempo, si tratta di un make up leggero ma allo stesso tempo ben curato, in grado di risaltare la naturale bellezza della sposa. Per la base si consiglia un fondotinta waterproof che dia luminosità alla pelle, per gli occhi sì a ombretti sui toni chiari del marrone, mentre per le labbra la scelta ideale va sui rossetti nude. Se siete abituate a non truccarvi troppo, il trucco nude è la scelta perfetta per il giorno delle vostre nozze.

: il trucco nude va per la maggiore da ormai diverso tempo, si tratta di un make up leggero ma allo stesso tempo ben curato, in grado di risaltare la naturale bellezza della sposa. Per la base si consiglia un fondotinta waterproof che dia luminosità alla pelle, per gli occhi sì a ombretti sui toni chiari del marrone, mentre per le labbra la scelta ideale va sui rossetti nude. Se siete abituate a non truccarvi troppo, il trucco nude è la scelta perfetta per il giorno delle vostre nozze. Luminoso: in questo 2024 spopola anche il trucco sposa luminoso con nuance che vanno dal rosa al pesca. Il make up è monocromatico e spazia dalle tonalità del rosa a quelle del pesca. Sì o ombretti, blush e rossetti, basta che siano della stessa gamma di colori.

in questo 2024 spopola anche il trucco sposa luminoso con nuance che vanno dal rosa al pesca. Il make up è monocromatico e spazia dalle tonalità del rosa a quelle del pesca. Sì o ombretti, blush e rossetti, basta che siano della stessa gamma di colori. Smokey eye: se volete puntare tutto sugli occhi, ecco che la tecnica degli smokey eye è quella che fa per voi. Di tendenza da qualche anno, è molto amata anche dalla caleb. In questo modo sarete in grado di dare al vostro sguardo un effetto super magnetico. Ideale utilizzare le tonalità del marrone, dell’oro o del bronzo. Ricordatevi sempre però di non esagerare.

se volete puntare tutto sugli occhi, ecco che la tecnica degli smokey eye è quella che fa per voi. Di tendenza da qualche anno, è molto amata anche dalla caleb. In questo modo sarete in grado di dare al vostro sguardo un effetto super magnetico. Ideale utilizzare le tonalità del marrone, dell’oro o del bronzo. Ricordatevi sempre però di non esagerare. Rossetto: a prescindere dal colore, scegliete sempre un rossetto waterproof, abbinato a una matita labbra anch’essa waterproof.

a prescindere dal colore, scegliete sempre un rossetto waterproof, abbinato a una matita labbra anch’essa waterproof. Contouring: tra le tendenze del 2024 c’è la tecnica del contouring, ovvero il creare tridimensionalità tramite un gioco di luci e ombre.

Queste sono quindi le tendenze make up sposa per questo 2024, e voi avete deciso che tipo di trucco volete per le vostre nozze?

