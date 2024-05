Le condizioni di salute di Fedez sarebbero peggiorate. Il rapper non sarà infatti ospite alla prima puntata del nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Fedez, peggiorano le condizioni di salute: come sta il rapper

Fedez avrebbe dovuto essere ospite della prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan su Rai 2, dal titolo “Da vicino nessuno è normale”. Il rapper però ha annullato la sua partecipazione per motivi di salute. Questo è quanto appreso dall’Ansa da fonti vicino allo staff del rapper: “lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento“. C’è chi ha parlato anche di un ricovero in ospedale, ma per il momento questa notizia non è stata confermata. Su Dillonger News su Instagram si legge che il rapper ha avuto gravi problemi allo stomaco, questo il motivo per cui non ha preso parte alla registrazione del programma con Cattelan. C’è infatti chi aveva ipotizzato che in realtà Fedez non volesse partecipare al programma a seguito delle polemiche per la rissa con Cristiano Iovino. Nel 2022 Fedez era stato operato per un tumore al pancreas e, nei mesi successivi, aveva affrontato anche dei ricoveri, l’ultimo lo scorso mese di ottobre. Ecco cosa aveva raccontato in merito lo stesso rapper: “avevo l’emocromo a 7 anziché a 14. Così sono intervenuti d’urgenza per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere. Ho dovuto anche fare due trasfusioni”.

Fedez, salta la partecipazione da Cattelan

Come abbiamo appena visto, il rapper Fedez ha annullato la sua partecipazione al nuovo programma di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, per problemi di salute. Ecco cosa ha detto il conduttore in un intervista al Corriere della Sera una volta appresa la notizia: “lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo con il suo… ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio.” Come detto in precedenza, al momento non si conoscono con esattezza i problemi di salute del rapper, c’è chi aveva parlato di un ricovero d’urgenza in ospedale ma questa notizia è stata smentita dallo staff del rapper. Restiamo in attesa di saperne di più sulle sue condizioni di salute, con l’augurio che non sia nulla di grave. Per Fedez è un periodo certo non facile, dopo la separazione da Chiara Ferragni, lo stop al podcast “Muschio Selvaggio” e la polemica per la rissa con Iovino.

