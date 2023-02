Il 2023 è l’anno del makeup occhi: dopo la tendenza dell’eyeliner extra bold arriva anche la tendenza dell’eyeliner colorato. Anche il Festival di Sanremo 2023 lo ha dimostrato, lasciando brillare gli sguardi di diverse artiste proprio grazie a una riga intensa di colore.

L’eyeliner diventa il protagonista di ogni look, quindi è bene scoprire nel dettaglio quali prodotti utilizzare e come realizzare un makeup da sogno.

Eyeliner colorati: occhi luminosi e sguardi intensi

Sanremo 2023 ha voluto regalare al pubblico un piccolo assaggio di quella che sarà una delle principali tendenze makeup della stagione primaverile. Dopo l’eyeliner nero super bold, lo stesso portato sul palco dell’Ariston da Levante soprattutto, ma anche da Elodie e altre artiste, arriva anche un’altra importante tendenza: l’eyeliner colorato.

Mara Sattei lo ha sfoggiato sul palco e ha brillato di luce propria: l’eyeliner colorato ed extra shimmer è diventato uno dei principali protagonisti del Festival. La cantante ha scelto un makeup molto pulito ma attento ai dettagli e, come volevasi dimostrare, non è passato inosservato, ma al contrario ha confermato la tendenza per la stagione primaverile 2023.

Il trucco viso di Sattei è uniforme, naturale e luminoso: sulle labbra un gloss nude, sulle palpebre un ombretto naturale e l’immancabile eyeliner grafico e cangiante tinto di una sfumatura blu/verde.

Luminosissimo e super delineato, l’eyeliner colorato ha reso il suo sguardo ancora più intenso.

Ed ecco dunque che l’eyeliner colorato può diventare la soluzione perfetta quando non si sa come truccare gli occhi. Con l’arrivo della bella stagione esso è fondamentale: adatto sia a look da giorno, sia a look prettamente serali, l’eyeliner colorato è sempre perfetto.

I prodotti in commercio sono numerosi e la scelta dipenderà dai vostri gusti personali: siete amanti dell’effetto shimmer? Ottimo, potreste pensare sia di acquistare un eyeliner liquido colorato con brillantini, oppure, come ha fatto Sattei, potreste utilizzare un ombretto liquido e stenderlo con un apposito pennellino da eyeliner, ottimo per ottenere quell’effetto “occhi da gatto” che conquista sempre.

Non ci sono regole particolari da seguire quando si tratta di eyeliner, ma è bene imparare a stendere il prodotto con delicatezza ed esercitandosi tutti i giorni fino a quando la vostra mano sarà fluida e ben salda. I colori disponibili sono tanti e le modalità di stesura altrettanto numerose: c’è chi opta per un eyeliner colorato extra bold portandolo in alto su quasi tutta la palpebra o chi, invece, sceglie una riga sottile coloratissima e luminosa che finisce con una coda allungata.

Cercate il prodotto più adatto alle vostre esigenze (punta più o meno sottile, resistenza all’acqua e/o al sudore etc.), ma ricordate che in caso è possibile creare l’effetto eyeliner anche utilizzando un ombretto liquido o, perché no, una matita ben appuntita ma morbida, in grado di riprodurre l’effetto desiderato.

La primavera 2023 tingerà gli occhi di colore e l’eyeliner diventerà il migliore alleato di ogni makeup: blu, verde, oro, argento, borgogna, bronzo/rosa (Levante docet) e così via. Che sia giorno o che sia una cena serale elegante, lasciatevi ispirare dalla vera tendenza del 2023: l’eyeliner colorato non vi deluderà.