Come mantenere l’abbronzatura naturalmente al ritorno dalle vacanze

La stagione delle ferie è giunta al termine e si torna alla routine di sempre, tra lavoro e scuola. Questa estate, oltre al caldo eccessivo, ha portato anche tintarella e abbronzatura che rischia di andarsene. Per un colorito scuro e mantenere l’abbronzatura a lungo, qui forniamo una serie di consigli e di rimedi adatti che possono aiutare.

Come mantenere l’abbronzatura

Con le vacanze ormai finite per la maggior parte degli italiani, si torna alle normali abitudini. Ciò che rimane di questa estate è sicuramente la tintarella che ha reso la pelle dorata. Per mantenere l’abbronzatura anche al ritorno è possibile affidarsi ai giusti rimedi e prodotti che sicuramente possono aiutare ad averla ancora per un po’ di tempo, anche in settembre e oltre.

Questa estate non solo si è utilizzato creme solari per proteggersi dall’eccessiva esposizione al sole, ma anche idratanti per dare alla pelle i giusti nutrienti di cui aveva maggiormente bisogno con il caldo forte.

Riuscire a mantenere l’abbronzatura anche dopo il periodo estivo è sicuramente una delle cose che maggiormente si desiderano soprattutto dopo aver trascorso diverse ore sul lettino accanto alla spiaggia per rendere la pelle dorata per ottenere un colorito da fare invidia a chiunque.

Come mantenere l’abbronzatura: rimedi

Per mantenere l’abbronzatura anche al ritorno alla normale routine e non perdere così il proprio colorito, ci sono diversi rimedi e soluzioni a cui è possibile fare affidamento. In commercio si trovano delle creme e dei prodotti che permettono di rimanere abbronzata quasi tutto l’anno prolungando così la tintarella per buona parte della stagione, non solo estiva.

Prima di tutto, è bene fare una esfoliazione molto leggera della pelle che ha il compito di eliminare le cellule morte e non lavare via la tintarella. Si consiglia, nel momento della doccia o del bagno, di evitare l’acqua calda in quanto aumenta la disidratazione, ma optare per dell’acqua che sia tiepida usando detergenti e prodotti che non siano troppo aggressivi.

Gli oli vegetali, i sieri aiutano a idratare la pelle, a mantenere l’abbronzatura, ma anche eliminare l’effetto secchezza dovuto alla troppa esposizione. In questo caso, oltre ai prodotti a base di elementi e proprietà nutrienti, si consiglia anche di assumere tantissima acqua e alimenti come frutta e verdura quali le carote che contengono betacarotene, utile non solo per preparare la pelle all’abbronzatura, ma anche per mantenerla.

Ci sono poi anche delle soluzioni o dei rimedi a base di elementi e componenti casalinghi che sicuramente possono aiutare a questo scopo. Una maschera viso a base di aloe vera oppure di olio di argan o di noci di macadamia sicuramente contribuisce a dare alla pelle un colorito tipico da spiaggia e conservare così la tintarella.

Come mantenere l’abbronzatura Amazon

In commercio sono disponibili una serie di prodotti validi ed efficaci a tale scopo approfittando di prezzi al ribasso su Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica propone i tre migliori prodotti per mantenere l’abbronzatura a lungo scegliendo tra quelli indicati per ogni pelle.

1)Biopoint solaire latte doposole

Un latte corpo della celebre linea di bellezza che permette di accelerare l’abbronzatura per diverso tempo. Un prodotto che è indicato per ogni tipo di pelle che ha proprietà sia idratanti che lenitive. Aiuta a donare una pelle dorata combattendo anche le spellature. Protegge dai raggi UV e UVB.

2)Betacarotene per abbronzatura forte

Un intensificatore di abbronzatura a base di 200 compresse contenenti carotene che aiutano a migliorare e accelerare la tintarella aiutando a mantenerla a lungo. Contiene una serie di elementi e ingredienti che non solo intensificano il colorito della pelle, ma contribuiscono anche a migliorarne l’aspetto in modo da avere una pelle maggiormente compatta e idratata.

3)Hemp Nation originale tan extedender

Accelera e intensifica l’abbronzatura per mantenerla a lungo. Una crema per il corpo a base di un derivato della canapa e che contribuisce a idratare la pelle. Si basa su componenti come di karité, jojoba e glicerina per una pelle liscia e compatta. Combatte anche le rughe e l’invecchiamento della pelle.

Oltre alle creme, anche alcuni alimenti possono aiutare a mantenere l’abbronzatura per diverso tempo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.