Anche gli uomini si tingono i capelli e la moda non è più un tabù: coprire i capelli bianchi diventa tendenza e non c'è vergogna

Il 2023 è l’anno della libertà, anche per gli uomini e anche per i capelli. L’ultima tendenza, infatti, riguarda proprio il genere maschile e la gestione dell’arrivo dei capelli bianchi. Ora non sono più solo le donne a scegliere di tingere le loro chiome, ma anche gli uomini ricorrono alla colorazione: il tabù è stato ufficialmente distrutto.

Capelli bianchi, anche gli uomini si tingono: la nuova moda

Sempre più uomini nel 2023 decidono di tingere i loro capelli, sia per coprire i tanto indesiderati capelli bianchi, sia per cambiare look e sentirsi meglio.

Tingere i capelli non è più solo “roba da donne”: la tinta per capelli conquista anche il genere maschile.

Se prima poteva essere vissuto in modo imbarazzante, ora molti uomini hanno deciso di dire stop all’imbarazzo e hanno dunque smantellato il tabù. Chi ha detto che gli uomini non possano tingersi i capelli? E perché dovrebbero, per forza, lasciarli al naturale? C’è a chi piace l’effetto brizzolato della chioma e chi, al contrario, proprio non lo sopporta. La soluzione, in casi come questi, è ricorrere alla tinta e non c’è niente di male.

Pensate che anche Brad Pitt è un grande fan della colorazione dei capelli: quante volte lo abbiamo visto sfoggiare la sua chioma bionda sfumata? L’attore non si nasconde e accanto a qualche ciuffo più grigiastro e meno biondo, ne sfoggia altrettanti oggettivamente tinti: il risultato non cambia, tantomeno il fascino.

Culturalmente l'”uomo brizzolato” è sempre considerato più affascinante rispetto a chi invece decide di tingersi i capelli e tale immagine si deve a un’abitudine dettata dalla società. Di solito, infatti, sono sempre le donne quelle più attente a coprire i primi capelli bianchi (anche se abbiamo visto come e quanto il capello bianco sia particolarmente amato dalle celebrities), mentre l’uomo, per mantenere la sua immagine forte e “mascolina”, guai se decide di ricorrere alla tinta. Da qui nasce un tabù, un vero e proprio blocco, che ancora porta gli uomini a vergognarsi nell’ammettere di avere colorato i capelli.

Nel 2023 la tendenza è aumentata e le percentuali degli uomini che decidono di tingersi i capelli sono cresciute: il tabù pare essere stato superato.

Tra chi decide di tingere la propria chioma per coprire i capelli bianchi, e chi decide di colorare (o decolorare, altro trend molto in voga) i propri capelli per cambiare look, anche i maschi stanno dimostrando di essere molto attenti al loro aspetto estetico.

Capelli bianchi, anche gli uomini si tingono: colore, tinte e decolorazioni diventano la tendenza

Coprire i capelli bianchi non significa necessariamente optare per una classica colorazione nera dall’effetto finto. Scegliere la tinta significa affidarsi a mani esperte in grado di consigliare che cosa sia meglio per ogni chioma. Molti uomini, ad esempio, approfittando della copertura dei capelli bianchi, decidono di stravolgere completamente il loro stile e di ricorrere così a colorazioni particolari. La comparsa dei capelli bianchi, infatti, arriva in periodi della vita molto diversi: non c’è un’età particolare, ma come sempre si tratta di qualcosa di molto soggettivo. Ecco, dunque, che coprire i capelli bianchi potrebbe arrivare anche a 30 anni come 35 e sono molti gli uomini che, prendendo due piccioni con una fava, tingono le loro chiome di colori super cool. Molto in voga anche la decolorazione: coprire i capelli bianchi decolorando completamente tutta la chioma è una mossa molto comune, oltre che stilosa.

Insomma, niente più vergogna e imbarazzo: la moda della tinta per capelli non deve essere più un problema per gli uomini.