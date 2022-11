Ci sono aspetti della vita che a volte si fa fatica ad accettare: l’arrivo delle prime rughe, la pelle che inizia a perdere elasticità, qualche smagliatura in più e, com’è naturale che sia, l’arrivo dei capelli bianchi.

Sono cambiamenti che abbracciano il corso fisiologico della vita e proprio per tale ragione si dovrebbe imparare (con i giusti tempi) ad accettarli.

I capelli bianchi, in questo, sono diventati trend assoluto di stile e sono portati con fierezza da tantissime donne, celebrities in primis!

Le celebrities che hanno scelto i capelli bianchi

L’immagine collettiva dell’uomo brizzolato ha sempre affascinato, ma da un po’ di tempo a questa parte si può fare lo stesso discorso anche per le donne. Nonostante la società sia spesso ancora molto rigida sull’estetica femminile e la “pressione sociale” sul corpo e sulla bellezza in generale sia molto presente, sono diverse le celebrità che hanno scelto di mostrare con orgoglio il loro naturale cambiamento estetico.

La scelta di non tingere i capelli e di lasciare la chioma colorata dalle diverse sfumature di bianco-grigio, è a tutti gli effetti una notevole prova di accettazione, oltre che una vera e propria tendenza di stile.

Helen Mirren è forse una delle prime celebrità che ha deciso di sfoggiare con fierezza i suoi capelli bianchi; l’attrice, infatti, è da tempo che porta con orgoglio ed estrema sicurezza la sua chioma bianca, dimostrando a ogni occasione di saperla portare con estrema eleganza e sicurezza.

Impossibile non citare Jamie Lee Curtis che a 64 anni è ancora una delle icone femminili per eccellenza, capelli bianchi compresi. L’attrice, infatti, da anni è solita sfoggiare sui red carpet il suo amato taglio pixie cut completamente bianco: perfetta!

Nulla da dire anche per l’iconica Jane Fonda; da sempre icona di eleganza e di stile, l’attrice ha scelto di lasciare i suoi capelli al naturale in un taglio corto e sbarazzino, adatto alla sua frizzante personalità.

Altrettanto si può dire per la bellissima Maye Musk, madre di Elon Musk, famosissima per le sue copertine da modella sulla rivista Sport Illustrated e per la sua sempre perfetta chioma argento extra short: raffinata e femminile.

Colei che invece ha scelto di mantenere il colore grigio-bianco ma un taglio lungo e fluente è Andie Macdowell: l’attrice e modella, storica testimonial di L’Oréal Paris, ha scelto di rinunciare alla tinta durante il periodo del lockdown, mantenendo tale scelta anche nel periodo successivo. Scelta apprezzata e lei, come sempre, meravigliosa.

Jodie Foster è un’altra delle star di Hollywood che ha optato per l’estetica naturale: arrivata sul red carpet per ricevere la Palma d’oro onoraria alla 74esima edizione del Film Festival tenuto a Cannes, l’attrice de Il silenzio degli innocenti, ha stupito chiunque con il suo raffinatissimo bob leggermente mosso con una visibile ricrescita argentata.

Infine, ma non per importanza, due icone di stile per eccellenza, coloro che hanno fatto sognare donne di tutte le età: Cynthia Nixon e Sarah Jessica Parker, parte del noto quartetto di Sex and The City. Cynthia Nixon (Miranda Hobbes nella serie e nei film in questione), porta con fierezza il suo iconico bob cut, questa volta completamente grigio, mentre Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshow) ha scelto di portare con orgoglio le sfumature argento-bianche che si mescolano alla perfezione con la sua base biondo cenere.

Insomma, pare proprio che tutte queste celebrities abbiano scelto di mostrarsi al naturale senza alcuna vergogna, com’è giusto che sia: la bellezza, come spesso si afferma, non ha età.