Aurora Ramazzotti compra il corredo per il figlio con mamma e suocera: un maxi peluche per il bambino non poteva mancare.

Dopo aver ufficializzato la notizia della gravidanza, Aurora Ramazzotti non si nasconde più. E’ stata paparazzata mentre acquista parte del corredo per il nascituro insieme alla madre Michelle Hunziker e alla suocera Francesca Romana Malato.

Aurora Ramazzotti compra il corredo per il figlio

Il settimanale Gente ha beccato Aurora Ramazzotti nella sua prima sessione di shopping dedicata al bebè che porta in grembo. La ragazza, accompagnata dalla mamma Michelle Hunziker e dalla suocera Francesca Romana Malato, madre del futuro papà Goffredo Cerza, ha acquistato parte del corredo per il bambino. Le tre, felici come non mai, hanno sorriso alla vista dei paparazzi e si sono lasciate immortalare senza problemi. D’altronde, adesso che la notizia della gravidanza è stata ufficializzata, non avrebbe alcun senso nascondersi.

Gli acquisti di Aurora Ramazzotti

Aurora, che dovrebbe partorire nel mese di gennaio del 2023, ha fatto shopping presso una delle boutique per neonati più rinomate del centro di Milano. Ha acquistato alcune tutine azzurre, una vaschetta per il bagnetto, un cuscino per l’allattamento e un maxi peluche per arredare la cameretta del bambino. Presto, la Ramazzotti e Goffredo si trasferiranno a vivere in una casa più grande, in modo da avere più spazio per il primogenito e per gli altri pargoli che verranno.

Aurora in attesa di un bel maschietto

Dopo la conferma della gravidanza, data ad un mese di distanza dallo scoop lanciato dal settimanale Chi, Aurora ha condiviso con i follower la scoperta del sesso: si tratta di un bel maschietto. Via Instagram, la Ramazzotti ha scritto: