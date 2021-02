Al giorno d’oggi è quasi più semplice incontrare qualcuno che ami i tatuaggi rispetto a qualcuno che li odi. Gli esponenti del mondo della musica e dello spettacolo poi, sembrano darne ulteriore conferma sfoggiando continuamente nuovi tattoo sulla pelle. Ogni disegno racconta una storia, un’emozione o un pensiero e sono numerosi i motivi che portano una persona a scegliere di “segnarsi a vita”.

Scopriamo la storia dei tatuaggi di Annalisa, la cantante italiana.

Annalisa, i tatuaggi come forma di espressione

Per i fan più storici della cantante ligure non sarà difficile ricordarla durante la sua presenza ad Amici 2011. Non ottiene il primo posto, ma riesce a farsi strada nel mondo della musica e pubblicare i suoi album ottenendo grande riscontro. Negli anni è maturata, come normale che sia, e a cambiare insieme a lei c’è indubbiamente il suo stile.

Le sue apparizioni in televisione si fanno ricordare, oltre che per il suo invidiabile talento musicale, per questo stile molto più rock e audace. Innegabile che la scelta di nuovi outfit valorizzi nuovi parti del corpo della cantante che li esibisce con grande sicurezza. Tra questi il punto di incontro tra i seni che vede una conchiglia tatuata che aggiunge sensualità ai suoi look.

La rosa sulla schiena e il gatto dietro l’orecchio

Abbiamo già constatato che i tatuaggi hanno un significato intimo, non sempre facile da decifrare, ma alcuni simboli si possono leggere attraverso un linguaggio universale. Della rosa sulla schiena della cantante, per esempio, si sa poco, ma il pensiero cade sull’evocazione della passione, della gentilezza e dell’amore.

A incuriosire è un altro disegno, visibile soprattutto con acconciature laterali o capelli racconti: il gatto dietro l’orecchio. Si può notare infatti l’immagine di questo felino appena accennato con lo sguardo rivolto verso il padiglione sinistro. Il simbolo evoca la chiara passione per gli animali e ricorda i due gattini che la cantante ha avuto durante la sua vita.

I tatuaggi più piccoli, intimi e importanti

Ad avere un significato più intenso sono però due diversi tatuaggi, che rappresentano probabilmente l’amore più grande della cantante. Il primo è la composizione sulle spalle delle iniziali M ed E dedicate ai genitori Maura ed Elvio con cui ha un bellissimo rapporto.

Il secondo è una piccola nota musicale sull’anulare sinistro. Una promessa d’amore nei confronti della musica che è la sua più grande passione nonché soddisfazione lavorativa. Un segno che le ricorda costantemente quanto la sua vita sia cambiata da quando ha deciso di realizzare il suo sogno.