I fan sono rimasti spiazzati per la notizia che riguarda Alex e Luigi, emersa pochi giorni prima della finale di Amici 21.

Amici 21, la notizia su Alex e Luigi: fan spiazzati

Questa sera, 15 maggio, su Canale 5, andrà in onda la finalissima di Amici di Maria De Filippi, in cui si scoprirà chi vincerà questa ventunesima edizione.

Sei concorrenti sono arrivati in finale: Alex, Luigi, Sissi, Albe, Serena e Michele. Uno di loro si porterà a casa il montepremi di 150mila euro in gettoni d’oro. A poca distanza dalla finale è emersa una notizia che riguarda Alex e Luigi, che ha lasciato spiazzati tutti i fan. I due cantanti faranno parte della casa discografica 21CO, creata da Giordana Angi e Mattia Briga, nata per dare spazio ai cantanti di Amici.

Di questa etichetta fanno parte anche Emanuela Sempio, autrice di Fascino, e il figlio di Maria De Filippi, Gabriele. L’Ep di Luigi uscirà il 3 giugno, mentre quello di Alex il 10 giugno.

Pace tra Luigi e Alex per la casa discografica?

Albe ha firmato con la Warner Music Italia, mentre Sissi entrerà a far parte della Sugar Music e i loro EP usciranno il 27 maggio per la ragazza e il 17 giugno per il fidanzato di Serena.

Tornando ad Alex e Luigi, che sembrano essere i favoriti di questa edizione, si è scatenata una polemica. In molti hanno pensato che il loro chiarimento a pochi giorni dalla finale fosse stato pilotato dalla casa discografica, che è stata presa di mira al punto che Giordana Angi è dovuta intervenire.