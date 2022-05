Amici 21, la finale: chi potrebbe vincere?

Questa sera, 15 maggio, andrà in onda la finalissima di Amici 21. Ci sono già diverse previsioni su chi potrebbe vincere questa edizione.

Amici 21, la finale: chi vincerà?

Questa sera, domenica 15 maggio, andrà in onda la finalissima di Amici 21.

Chi sarà il vincitore? Lo scorso anno ha trionfato la ballerina Giulia Stabile e al momento ci sono già diverse previsioni su chi potrebbe vincere questa edizione. Quest’anno capire chi potrebbe vincere è più complicato, perché i talenti che sono arrivati in finale sono tutti molto amati e apprezzati dal pubblico. Basandosi sul talento probabilmente la vincitrice potrebbe essere Sissi, la voce femminile più bella di questa edizione, con un talento senza precedenti e una grande capacità interpretativa.

La ragazza è molto amata da pubblico, anche per il suo carattere simpatico, dolce e anche un po’ buffo. Anche Albe è molto amato dal pubblico e nel suo percorso è stato quello che è cambiato e migliorato di più. Nonostante questo è quello meno quotato ed è difficile che possa vincere, così come Serena e Michele, entrambi bravissimi ma che probabilmente non vinceranno questa edizione.

Amici 21, la finale: Alex o Luigi potrebbero vincere?

Luigi e Alex sono amatissimi dal pubblico.

Molto diversi fra loro, ma entrambi di grande talento. Da un lato Luigi, polistrumentista e volto rock della scuola, che riesce sempre a conquistare tutti con la sua presenza sul palco. Dall’altro Alex, il bel tenebroso che con i suoi silenzi, il suo sguardo, e la sua bellissima voce, ha fatto innamorare tutti. Entrambi sono tra i favoriti per la vittoria di questa edizione di Amici di Maria De Filippi e in entrambi i casi la vittoria sarebbe sicuramente meritatissima, così come per Sissi, anche lei tra i favoriti.