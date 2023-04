Alex Borstein, chi è: carriera e vita privata

Alex Borstein è un’attrice, scrittrice, doppiatrice e comica statunitense, nota soprattutto per la serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel“, dove interpreta Susie Myerson. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Alex Borstein: chi è?

Alexandrea Borstein, conosciuta come Alex Borstein, è nata il 15 febbraio del 1971 a Highland Park, nello Stato dell’Illinois. Ha i capelli e gli occhi castani ed è alta un metro e cinquantadue centimetri. Alex Borstein è cresciuta in una famiglia di origine ebraica e si è laureata alla San Francisco University, dove ha studiato retorica. Ha seguito poi dei corsi di commedia improvvisata all’ACME Comedy Theatre vicino a Hollywood, in California ed è stata poi selezionata per far parte del MADtv, dopo che alcuni talent scout l’avevano notata durante alcune performance a teatro. Oltre a recitare, Alex Borstein è diventata anche una doppiatrice, sua infatti la voce di Lois Griffin nella amatissima serie di animazione “I Griffin“. Ha doppiato anche altri personaggi presenti in serie animate come in “Power Rangers Zeo“, “Robot Chicken”, “The Cleveland Show“, “Bordertown” e nei film “Angry Birds – Il film” e “Troppo cattivi”.

Alex Borstein: la carriera

Sono diverse le pellicole, sia sul grande che sul piccolo schermo, a cui Alex Borstein ha preso parte. Al cinema la ricordiamo in film come “Le ragazze del Coyote Ugly”, “Lizzy McGuire”, Da liceale a postar”, “Catwoman”, “Good Night and Good Luck”, con Georrge Clooney alla regia, “Sguardo nel vuoto”, “A cena con un cretino”, “Quel nano infame”, “Killers”, “Un milione di modi per morire nel West” e “Natale all’improvviso.”

Sono però le serie televisive che hanno reso nota Alex Borstein al pubblico. L’attrice ha infatti recitato in alcuni episodi della seguitissima e amatissima serie televisiva “Una mamma per amica” con Alexis Biedel e Luren Graham, ed è stata co-sceneggiatrice e co-produttrice della serie Tv “Shameless”, nella quale ha anche recitato per cinque episodi. Alex Borstein ha anche recitato in un episodio di una delle serie Tv più amate di tutti i tempi e cioè “Friends“. Altre serie televisive a cui ha preso parte sono “Workaholics”, “A passo di danza”, “Getting On” e “Life in Pieces”. La serie che le ha permesso di vincere tre Premi Emmy, due Critics’ Choice Television Awards, due Screen Actors Guild Award e di ottenere una candidature ai Golden Globe è però “The Marvelous Mrs. Maisel“. Nella pluripremiata serie televisiva, la cui quinta e ultima stagione andrà in onda a partire dal 14 aprile 2023 in esclusiva sulla piattaforma di streaming Prime Video, Alex Borstein veste i panni di Susie Myerson, la manager della protagonista, Miriam Midge Maisel, interpretata dall’attrice statunitense Rachel Brosnahan.

Alex Borstein: vita privata

Alex Borstein è stata sposata dal 1999 al 2017 con l’attore Jackson Douglas, noto per il ruolo di Jackson Belleville nella serie televisiva “Una mamma per amica”, dove ha anche diretto un episodio. La coppia ha avuto due figli, Barnaby nel 2008 e Henrietta nel 2012.

Se volete saperne di più su Alex Borstein potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove l’attrice vanta ben 241mila follower.