The Marvelous Mrs. Maisel 5: quanti episodi sono?

Domani, 14 aprile 2023, uscirà sulla piattaforma streaming Prime Video la quinta e ultima stagione della pluripremiata serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, da quanti episodi è formata questa attesissima quinta stagione.

The Marvelous Mrs. Maisel: la stagione finale

La serie televisiva statunitense “The Marvelous Mrs. Maisel” creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino è pronta a chiudere il sipario. La quinta stagione è infatti anche quella conclusiva. La stessa Rachel Brosnahan, l’attrice statunitense che veste i panni della protagonista Miriam “Midge” Maisel, sul suo profilo ufficiale di Instagram aveva postato una foto della sua Midge per dire addio alla serie televisiva. Queste le sue parole nel post:

“Questa è la conclusione della serie The Marvelous Mrs. Maisel. Questa serie è stata un fulmine a ciel sereno. Un cast, una troupe e dei creatori che hanno potuto viaggiare nel tempo per cinque anni insieme. Ha cambiato la mia vita. Sono eternamente grata.”

La serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel“ va in onda dal 2017 ed è una serie che non solo ha riscontrato un enorme successo nel pubblico, ma ha anche ottenuto tanti riconoscimenti, come 3 Golden Globe, di cui 2 alla protagonista Rachel Brosnahan, 5 Critics’ Choice Awards e ben 17 Emmy. Insomma, è stata una serie televisiva che i fan difficilmente dimenticheranno.

The Marvelous Mrs. Maisel 5: la trama

Riuscirà la nostra amata Midge a realizzare i suoi sogni e a diventare la star che ha sempre desiderato essere? La sinossi della quinta stagione recita così: “Midge si trova più vicina che mai al successo che ha sempre sognato, solo per scoprire che più vicino che mai è ancora così lontano.” Nel corso della quarta stagione, Midge, dopo essere stata accusata ingiustamente di prostituzione, è diventata l’ospite comica fissa del Walford, uno strip club di Manhattan. Nella quinta stagione, Midge lascerà il suo lavoro al Walford per esibirsi in altri spettacoli, al fine di accrescere la sua popolarità. Una grande occasione le si presenta con il Gordon Ford Show.

Nel corso della stagione ci saranno diversi colpi di scena, oltre a tanti flashback e flashforward, non solo riferiti alla protagonista ma anche ad altri personaggi della serie Tv.

Nel cast della quinta stagione troviamo sempre, oltre a Rachel Brosnahan, anche Alex Borstein, nei panni della mangaer di Midge, Susie, Micheal Zegen, che interpreta Joel, il marito di Midge, Marin Hinkle e Tony Shalhoub, che vestono i panni dei genitori della protagonista, Rose e Abe, e Luke Kirby che interpreta Lenny Bruce. Come new entry troviamo l’attore Reid Scott nei panni di Gordon Ford.

The Marvelous Mrs. Maisel 5: quanti episodi sono

La quinta e ultima stagione della serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel” andrà in onda a partire da venerdì 14 aprile 2023 sulla piattaforma streaming Prime Video. Il 14 aprile saranno rilasciati i primi 3 episodi, mentre le puntate successive verranno pubblicate settimanalmente, una ogni sette giorni. Gli episodi in tutto saranno 9. Vi ricordo che per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime su Amazon, scegliendo tra quello mensile a 4,99 euro e quello annuale a 44,99 euro.