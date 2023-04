Rachel Brosnahan, chi è: carriera e vita privata

Rachel Brosnahan è un attrice nota per la serie "The Marvelous Mrs. Maisel". Conosciamola meglio.

Rachel Brosnahan è un attrice statunitense, nota soprattutto per la sua interpretazione di Miriam Midge Maisel nella serie televisiva pluripremiata “The Marvelous Mrs. Maisel“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Rachel Brosnahan: chi è?

Rachel Brosnahan è nata il 12 luglio del 1990 a Milwaukee, nello Stato del Wisconsin ed è cresciuta a Highland Park, nell’Illinois. Sua madre, Carol Brosnahan, è britannica mentre suo padre, Earl Brosnahan è americano ma di origini irlandesi e lavorava nell’editoria per bambini. Ha un fratello e una sorella più piccoli. Rachel Brosnhan ha quindi 32 anni, è alta un metro e sessantuno centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Ha frequentato la Wayne Elementary School e poi la Northwood Junior High School. Durante le scuole medie e quelle superiore si è esibita in spettacoli teatrali musicali. Rachel ha fatto anche parte per due anni della squadra di wrestling del liceo ed è stata istruttrice di snowboard. Quando aveva 16 anni ha seguito un corso con Carole Dibo, direttrice del Wilmette’s Actors Training Center e ora manager di Rachel. Nel 2012 Rachel Brosnahan si è laureata alla Tish School of Arts di New York.

Rachel Brosnahan: la carriera

Dopo le esperienze da adolescente a teatro, la carriera di attrice di Rachel Brosnahan ha inizio nel 2013, quando fa parte del cast del film “Beautiful Creatures – La sedicesima luna“, di Richard LaGravanese. Dal 2013 in poi sono tante le pellicole a cui la Brosnahan ha preso parte, come “Il mai nato”, “Coming Up Roses“, “Segreti di famiglia“, “L’ultima tempesta“, “Boston – Caccia all’uomo“, “Sono la tua donna“, “L’ombra delle spie” e “Morto per un dollaro“.

Rachel Brosnahan è nota però al pubblico soprattutto per le serie televisive. L’abbiamo infatti vista recitare in “Gossip Girl”, serie Tv dall’enorme successo con Blake Lively, in “C.S.I. Miami”, in “Grey’s Anatomy”, in “Orange Is The New Black“, in “The Blacklist“, in “The Good Wife” e in “House of Cards – Gli Intrighi del Potere“.

La serie televisiva però che le è valsa due Golden Globe, due Critics’ Choice Awards, un Premio Emmy e due Screen Actors Guild Award è “The Marvelous Mrs. Maisel“. In questa serie Rachel Brosnahan interpreta Miriam “Midge” Maisel, una casalinga ebrea che vive a New York alla fine degli anni Cinquanta. Suo marito, Joel, è un aspirante cabarettista che ottiene successo solo quando Midge lo aiuta. Una sera l’uomo le confessa di averla tradita e la lascia, Midge, in preda alla disperazione, si ubriaca, sale sul palco dove si esibiva il marito e improvvisa uno spettacolo su quanto le è accaduto ottenendo una marea di applausi. Da allora nasce in lei il sogno di diventare un’affermata cabarettista.

Rachel Brosnahan: vita privata

Dal 2015 Rachel Brosnahan ha una relazione con l’attore statunitense Jason Ralph, conosciuto sul set del film “I’m obsessed with you“. I due si sono poi sposati nel 2017 e non hanno ancora figli. Se volete sapere di più su Rachel Brosnahan potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi vanta oltre 871 mila follower.