Le acconciature tirate possono causare la perdita dei capelli? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Acconciature tirate, possono causare la perdita dei capelli?

Le acconciature tirate, come per esempio chignon e coda alta, sono molto amate dalle donne, anche dalle celebrities. Questo tipo di acconciature prevede capelli tiratissimi al fine che siano aderenti alla testa. Tra le caleb basta pensare ad esempio alla cantante Ariana Grande, che è solita portare una coda alta. Se i capelli tirati hanno i loro vantaggi, oltre alla comodità infatti il viso sembra anche più giovane, bisogna però tenere conto che alla lunga potrebbe anche portare alla perdita dei capelli. Sophia Richie, una delle it girl del momento, ha postato ad esempio un video dove mostra come ha fatto per realizzare lo chignon tirato. Sophie comincia ha lavorare sui capelli bagnati, il che non è certo positivo per la salute dei capelli. Infatti, i capelli bagnati sono molto più vulnerabili rispetto a quando sono asciutti perché la cuticola è aperta rendendoli quindi meno elastici. Il problema di queste acconciature è che, se fatte troppo di frequente, aumentano la possibilità di una alopecia da trazione, ovvero la caduta dei capelli in alcune zone specifiche, causata da una estrazione meccanica del bulbo pilifero. Se appunto si decide di fare spesso una acconciatura tirata, i capelli potrebbero cominciare a cadere soprattutto nella parte frontale della testa, su tempie e attaccatura. La buona notizia è che se si smette di fare di frequente questo tipo di acconciature, i capelli tenderanno a ricrescere e a rigenerarsi. Quindi, in conclusione, non dovete smettere di farvi le acconciature tirate, come appunto chignon e coda alta, ma il consiglio è quello di non farle troppo frequentemente, lasciando i capelli spesso sciolti al fine di evitare che si indeboliscano troppo. Quindi sì ad acconciature tirate per eventi importanti, no invece per troppi giorni a fila.

Perdita dei capelli: quali sono le acconciature da evitare

Come abbiamo appena visto, ci sono alcune acconciature che alla lunga possono causare la perdita dei capelli. Ecco quali sono:

Chignon

Code di cavallo

Trecce

Dreadlocks

Extendions

Acconciature afro

Questo tipo di acconciature, se realizzate troppo spesso, aumentano la possibilità di alopecia da trazione, ovvero la perdita dei capelli. Il consiglio è quindi quello di realizzare questo tipo di acconciature solamente per occasioni speciali. Nella vita di tutti i giorni è invece preferibile, ad esempio, realizzare una coda morbida invece che una coda tirata. Anche lo chignon basso permette ai capelli di “rilassarsi”, proprio perché non sono troppo tirati. Altra cosa da tenere a mente sono gli strumenti che utilizziamo: il consiglio è quello di utilizzare gli elastici di seta, poiché non segnano, non frizionano i capelli ma anzi li lucidano tenendoli al loro posto senza tirarli troppo. Quindi, se ancora non li avete, il consiglio è quello di acquistarli. Potete trovarli tranquillamente anche su Amazon.

