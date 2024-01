State programmando il prossimo taglio di capelli? Prima di prenotare dal parrucchiere, c’è un dettaglio che potrebbe fare davvero la differenza: il calendario lunare 2024. Scopriamo in questo articolo perché è così importante.

Il calendario lunare 2024 per la salute e la bellezza dei capelli

Da sempre, la luna agisce in modo significativo sul corpo umano e, sorprendentemente, anche sulla salute e sulla bellezza dei capelli. Questo fenomeno è legato alla gravità lunare che agisce sulle maree dell’oceano. L’acqua nei capelli e nel corpo può reagire alle fasi lunari, influenzando la crescita dei capelli. Nel calendario lunare 2024, è possibile individuare i giorni ideali per il taglio dei capelli al fine di renderli più robusti e favorire una crescita accelerata. Alcune fasi lunari potrebbero essere particolarmente propizie per trattamenti specifici, come colorazioni o trattamenti ristrutturanti, mentre altri giorni sarebbero più adatti per semplici lavaggi o cure leggere. Questa pratica si basa sulla convinzione che le diverse fasi lunari influenzino la vitalità e la salute dei capelli, offrendo l’opportunità di ottimizzare la cura della propria chioma nel corso dell’anno. Dunque, per scoprire quando tagliare i capelli è necessario seguire il ciclo lunare. Quest’ultimo ha una durata di 28 giorni e si compone di quattro fasi lunari:

Luna nuova

Durante questa fase, la luna non è visibile nel cielo, e per molti è considerato il momento ideale per avviare nuovi progetti. Per i capelli, potrebbe rappresentare un’opportunità per iniziare una nuova routine di cura.

Luna crescente

Nella fase di luna crescente, invece, si ritiene che la crescita dei capelli sia favorita. Potresti quindi tagliare le punte danneggiate ed incoraggiare una crescita più sana. I giorni ideali per tagliare i capelli durante questa fase sono: 6-18 gennaio, 5-19 febbraio, 6-19 marzo, 5-18 aprile, 5-18 maggio, 3-16 giugno, 3-16 luglio, 1-14 agosto, 31 agosto – 13 settembre, 29 settembre – 13 ottobre, 29 ottobre – 11 novembre e 28 novembre – 11 dicembre.

Luna piena

La luna piena è spesso associata a un’energia intensa ed alcune credenze suggeriscono che possa contribuire a rendere i capelli più forti. Questo periodo potrebbe essere un’ottima occasione per trattamenti di rinforzo o per garantire una dieta equilibrata che favorisca la salute dei capelli.

Luna calante

Durante la fase di luna calante, il corpo elimina tossine ed energie negative. Anche qua si potrebbe optare per un taglio al fine di eliminare le punte danneggiate e stimolare la crescita dei capelli. I giorni ideali per tagliare i capelli durante questa fase sono: 20-31 gennaio, 20-29 febbraio, 20-31 marzo, 19-30 aprile, 19-31 maggio, 17-28 giugno,17-28 luglio,15-26 agosto, 14-27 settembre, 13-26 ottobre, 12-25 novembre e 11-23 dicembre.

Il calendario lunare 2024 rappresenta una guida preziosa per ottimizzare la cura dei capelli. Sfruttare le fasi lunari per il taglio, i trattamenti e i lavaggi può contribuire a promuovere la salute e la bellezza dei capelli. Provare per credere!

