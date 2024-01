E’ vero che se tagli i capelli crescono più velocemente? Quando si tratta di capelli, è comune imbattersi in una serie di leggende su come mantenerli sani e favorire la loro crescita. Uno dei miti più diffusi riguarda la convinzione che tagliare spesso i capelli possa accelerarne la crescita. Tuttavia, non è così.

Tagliare i capelli spesso li fa crescere più velocemente? La verità

La risposta alla domanda è in realtà abbastanza scontata: la crescita dei capelli non è determinata dalle punte, bensì dalla radice, in particolare nel follicolo pilifero. E’ proprio in questa microscopica struttura che avviene il processo di crescita, dove le cellule vitali contribuiscono alla generazione dei capelli nel loro ciclo di vita. Quest’ultimo è diviso in tre fasi principali: anagen, catagen e telogen. La prima fase rappresenta il periodo di attiva crescita, che dura dai due ai sei anni. La seconda fase funge da breve intervallo di transizione che dura circa due settimane. La terza fase, invece, è quella di riposo in cui i capelli si preparano a cadere naturalmente per fare spazio a nuove crescite. Come possiamo facilmente intuire, il ciclo di crescita dei capelli è un processo estremamente complesso. Inoltre, è importante ricordare che la crescita dei capelli è influenzata da una molteplicità di fattori, variabili da persona a persona. Tra questi rientrano la genetica, lo stato di salute generale, la dieta, il livello di stress, l’età, le condizioni ambientali e tanto altro.

Tutti i consigli utili per far crescere più velocemente i capelli

Inevitabilmente, non possiamo modificare i fattori genetici che influenzano la crescita dei capelli. Tuttavia, esistono una serie di accorgimenti utili e pratici in grado di accelerare il processo di crescita. Prima di tutto, occorre seguire una dieta bilanciata e ricca di nutrienti, quali proteine, vitamine e minerali, indispensabile per contribuire alla salute del cuoio capelluto e stimolare la crescita dei capelli. E’ fondamentale assumere una quantità adeguata di acqua per mantenere la radice idratata. L’uso di prodotti specifici per la cura dei capelli, ad esempio shampoo o balsami adatti al proprio tipo di capelli, e trattamenti mirati, come maschere naturali, può migliorare la resistenza e la lucentezza della chioma. Limitare l’utilizzo di strumenti termici come piastre e asciugacapelli ad alte temperature e proteggere i capelli dall’esposizione prolungata al sole. E’ necessario evitare frequenti trattamenti chimici come decolorazioni o permanenti. Dunque, non lasciatevi ingannare dalle false leggende che circolano in rete riguardo ai capelli. Ciò che conta davvero è adottare uno stile di vita sano e prendersi cura dei capelli.

