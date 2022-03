A seguito dello schiaffo che l’attore Will Smith ha dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, sono arrivate dai social le prime parole della moglie Jada Pinkett. “Questa è la stagione della guarigione e io sono qui per questo”, ha scritto in un post che cela in poche e semplici una grande dolcezza.

Ricordiamo che l’artista su Instagram vanta ben 11,8 milioni di follower.

Will Smith, arrivano le prime parole di Jada Pinkett. La reazione del figlio Jaden

Nel frattempo sono arrivate anche le parole da parte del figlio Jaden Smith. Il giovane classe 1998 ha sostenuto fino in fondo il padre, tanto che su Twitter ha scritto a chavi lettere: “È così che facciamo”, una frase questa che è stata immediatamente al centro delle polemiche da parte degli utenti sui social: “È così che lo fai? Bel messaggio ai milioni di giovani uomini alle prese con l’elaborazione di una rabbia giustificabile” e ancora: “È un esempio molto triste che tuo padre ha dato a te e ad altri uomini.

Celebrare la violenza e la rabbia non è mai appropriato”.

La dura reazione dell’Acadamy

Alla luce di quanto successo, non si è fatta attendere una reazione parte di alcuni rappresentanti dell’Academy tra cui quella di Marshall Herskovitz che ha affermato: “Ha disonorato la nostra intera comunità stasera”. Non ci è andata meno piano Whoopi Goldberg che fa parte del consiglio di amministrazione dell’Academy. Quest’ultima in un’esclusiva rilasciata il 28 marzo su “The View” ha spiegato: “Non gli toglieremo quell’Oscar ma ci saranno delle conseguenze, ne sono certa”.