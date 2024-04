Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla si preparano per il loro 12esimo matrimonio insieme, stavolta con una cerimonia italiana programmata il prossimo ottobre. Ad aver ufficializzato la notizia è stata la conduttrice durante la sua partecipazione al programma Storie di Donne condotto da Monica Setta, in onda sabato 20 aprile su Rai2. Se siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli, non perdete la puntata. Nell’attesa, leggete il nostro articolo per qualche piccola anticipazione!

La nota conduttrice italiana Maria Teresa Ruta e il produttore discografico Roberto Zappulla si sono incontrati nel lontano 2006. Entrambi non volevano intraprendere una storia ma, come si suol dire, al cuor non si comanda! Fin da subito è scoccata la scintilla ed hanno intrapreso una meravigliosa storia d’amore che li ha portati a decidere di sposarsi in Africa nel 2015. Un amore che si può dire ha fatto il giro del mondo, dai suggestivi scenari dell’Havana fino alle spiagge del Messico. Dopo vent’anni insieme e ben undici matrimoni già celebrati in giro per il mondo con varie cerimonie e riti, questa volta la coppia ha deciso di optare per nozze classiche e tradizionali italiane.

Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla sposi per la 12esima volta: il matrimonio ad ottobre

L’evento è fissato per il 23 ottobre, una data che non è stata scelta a caso, ma che coincide con l’attesa dell’arrivo del primogenito di Guenda Goria, nata dall’unione della conduttrice italiana con il suo ex marito. Questo matrimonio si preannuncia quindi come un momento carico di emozioni per Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla. Oggi la coppia vive una vita felice, ma con un grande rimpianto, raccontato proprio dalla conduttrice italiana:

“Rimpiango di non aver perseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio. Avevamo fatto tutto ma poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece dopo anni sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina perché io ero una splendida mamma“

