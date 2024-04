Schiaparelli lancia la sua prima sneaker. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Schiaparelli dà vita alla prima sneaker: il prezzo

Schiaparelli ha lanciato la sua prima sneaker, le Gold Toe Trainers. Il direttore creativo della maison italiana, Daniel Roseberry, ha ideato queste scarpe da ginnastica unendo l’eleganza tipica di Schiaparelli con la moda streetwear. Le sneakers sono le scarpe più di tendenza degli ultimi anni, guai a non averne almeno un paio nel proprio armadio. Comode e versatili sono perfette per essere indossate in diverse occasioni. Ecco quindi che anche Schiaparelli ha deciso di lanciare la sua prima sneaker. Le Gold Toe Trainers si distinguono per la loro silhouette leggera, sono realizzate in tela écru chiaro e sulla punta presentano le iconiche dita dorate trompe l’oeil in ottone. Ma, quanto costano queste sneakers? Allora il prezzo delle Gold Toe Trainers è di 2.300 euro. Siccome vestono largo il consiglio è quello di prendere un numero in meno. Le scarpe sono acquistabili sul sito ufficiale del brand. Le scarpe sono state viste anche sulla passerella di Schiaparelli alla Paris Fashion Week per la Primavera Estate 2024. Ecco cosa aveva detto Daniel Roseberry ha proposito delle Gold Toe Trainers: “è la fantasia della couture fatta per la strada. Questa sneaker è particolarmente significativa per me perché simboleggia ciò che sono: un americano a Parigi. Incarna l’incontro tra due mondi: il comfort americano e il rigore dello chic francese.”

Come indossare le sneakers Schiaparelli

Come abbiamo appena visto, la maison italiana Schiaparelli ha lanciato la sua prima sneaker, le Gold Toe Trainers. Le sneakers sono a oggi le scarpe più amate sia dagli uomini che dalle donne, e non sono più solamente adatte per fare sport o per un look casual, oggi si prestano anche ad essere indossate in occasioni più formali. Per questo anche una maison di lusso come Schiaparelli ha deciso di lanciare la sua prima sneaker. Comoda e originale è perfetta per dare quel tocco chic in più ai nostri outfit. Si può indossare ad esempio con un paio di pantaloni bianchi, che sono da sempre i pantaloni più indossati in primavera e in estate, ma anche con mini gonne e shorts. Sopra si può indossare qualcosa di colore oro che richiama la punta della scarpa, oppure puntare su una borsa color oro o sui gioielli. Quel che certo è che queste sneakers difficilmente potrebbero passare inosservate e sono senza dubbio in grado di valorizzare il nostro look. Se state quindi cercando delle sneakers che siano comode, versatili, ma anche super chic, ecco che Schiaparelli vi ha fornito la sneaker perfetta. Vi ricordo che la potete trovare sul sito ufficiale della maison al prezzo di 2.300 euro e che siccome veste largo è preferibile acquistare un numero in meno.

