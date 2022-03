Durante la cerimonia della notte degli Oscar, Will Smith è salito sul palco e ha dato un pugno in pieno volto a Chris Rock, che aveva fatto una battuta su sua moglie, Jada Pinkett.

Will Smith: il pugno a Chris Rock

Hanno rapidamente fatto il giro le immagini del clamoroso pugno assestato da Will Smith a Chris Rock durante la diretta della notte degli Oscar. A quanto pare Rock aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett, e da subito Will Smith avrebbe reagito male. La polizia ha aperto un’indagine mentre Chris Rock ha fatto sapere di non voler sporgere denuncia. A seguire, sul palco degli Oscar, Smith ha chiesto scusa per il suo comportamento.

Chris Rock ha scherzato sulla forma di alopecia che ha recentemente colpito Jada Pinkett e ha detto che si stesse preparando probabilmente a intepretare il Soldato Jane. Smith sarebbe salito sul palco gridando contro di lui: “Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua f**tuta bocca”

Le scuse

Più tardi Will Smith è salito sul palco e ha chiesto scusa per il suo comportamento.

“Per fare quello che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare gli abusi.

Devi essere in grado di fare in modo che le persone parlino di te e dicano cose che di ogni genere. In questo settore, devi essere in grado di sopportare persone che ti mancano di rispetto e devi sorridere e fingere che vada bene. Denzel qualche minuto fa mi ha detto: ‘Nel tuo momento più alto, stai attento, è il Diavolo che ti tira la manica’. Voglio chiedere scusa agli Academy, voglio chiedere scusa a tutti i colleghi nominati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. L’amore ti fa fare cose folli”, ha dichiarato l’attore, contro cui è stata aperta un’indagine.