La canzone “Un’avventura”, uno dei più grandi successi di Lucio Battisti, è stata presentata per la prima volta nel lontano 1969 e subito venne amata dal pubblico italiano. Molti artisti e molte voci la cantarono e la interpretarono nel corso del tempo, tra i quali il cantautore Bugo al Festival di Sanremo 2021 insieme al gruppo Pinguini Tattici Nucleari. Qui di seguito l’analisi del testo, il significato e le frasi più eloquenti della canzone.

Lucio Battisti, Un’avventura: il testo

Non sarà un’avventura

non può essere soltanto una primavera,

questo amore non è una stella

che al mattino se ne va

Oh no no no no no no

Non sarà un’avventura

questo amore è fatto solo di poesia

tu sei mia, tu sei mia

fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi

Innamorato sempre di più

in fondo all’anima per sempre tu,

perchè non è una promessa

ma è quel che sarà

domani e sempre, sempre vivrà,

sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà.

No! Non sarà un’avventura, un’avventura

non è un fuoco che col vento può morire

ma vivrà quanto il mondo

fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato sempre di più

in fondo all’anima per sempre tu,

perchè non è una promessa

ma è quel che sarà, domani e sempre

sempre vivrà,

Perchè io sono innamorato

e sempre di più in fondo all’anima

ci sei per sempre tu…

Il significato del brano

“Un’avventura” racconta dell’amore di due giovani ragazzi che, seppur sia destinato a durare un tempo breve, “sempre vivrà…in fondo all’anima” perché “non è una promessa, ma è quel che sarà”. Le parole della canzone parlano da sole, non hanno bisogno di grande interpretazioni ma, unite alla meravigliosa melodia, rimangono impresse nella mente e fanno bene ai nostri ricordi e al nostro cuore.