Il nome di questa band italiana,il cui successo è esploso dopo la loro partecipazione alla 70° edizione del Festival di Sanremo nel 2020, è sicuramente curioso: Pinguini tattici nucleari. Un gruppo di giovani che suonano una musica di genere indie rock che, anno dopo anno, conquista sempre più consensi.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari

Il gruppo musicale dei Pinguini tattici nucleari si forma a Bergamo nel 2010. Il nome del gruppo non è così insolito come potrebbe sembrare in un primo momento ma, a quanto detto dagli stessi componenti della formazione, deriverebbe da una birra prodotta nel 2009 dal birrificio britannico BrewDog, che ha appunto il nome di “Tactical Nuclear Pinguin”.

I componenti del gruppo sono: Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati, Elio Biffi.

Il loro account instagram è seguitissimo da tutti i fan che hanno imparato ad amare i Pinguini sin dagli esordi (in cui si cimentavano in cover metal) fino al loro approdo alla musica indie rock, tanto da diventare una folta schiera di più di 500mila seguaci.

La carriera dei Pinguini Tattici Nucleari

La voglia dei Pinguini tattici nucleari di incidere dischi e singoli si fa viva fin dagli esordi della band e proprio per dar sfogo alla propria creatività, nel 2012 il gruppo si autoproduce il primissimo EP dal titolo “Cartoni Animali”.

Due anni più tardi invece, uscirà il loro primo vero e proprio album: “Il re è nudo”, composta da sette tracce tra cui i loro fans hanno ritrovato alcuni del loro cavalli di battaglia dei primordi come: “Cancelleria”.

Il secondo album del gruppo esce nel 2015 (“Diamo un calcio all’Aldilà”), mentre il terzo album uscirà nel 2017: “Gioventù Brucata”. Sarà con il 2019 che i Pinguini vedranno la propria firma sopra a un contratto discografico con la Sony Music Italia e l’uscita dell’album “Fuori dall’hype”.

Sempre nel 2019, il loro singolo “Irene” vince il disco d’oro. Subito dopo, cavalcando l’onda del successo, viene organizzato per il 29 febbraio 2020, il loro approdo al Mediolanum Forum di Assago che registra un sold out di biglietti in poche settimane.

Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo

Il 31 dicembre 2019 è stata una data di svolta per i Pinguini tattici nucleari: proprio alla fine dell’anno è stata resa ufficiale infatti la loro partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il brano con cui hanno partecipato alla competizione canora più famosa d’Italia ha come titolo: “Ringo Starr”. A riguardo del singolo che si è classificato terzo nella finale del contest, il gruppo ha dichiarato:

È una immagine che si avvicina molto alla nostra estetica: abbiamo questa idea forte in noi che restare in secondo piano, essere le seconde linee, non sia un problema, anzi. Ringo Starr è un emblema di questo modo di vedere le cose nella vita e nella musica. Lui è, sì, uno dei Beatles, ma non è quello che ci ricordiamo quando dobbiamo parlarne a un bambino che non li conosce. Eppure era una figura fondamentale e ha rivoluzionato il modo di suonare la batteria.

La partecipazione al loro primo Festival ha portato i Pinguini Tattici Nucleari a ottenere un grandissimo successo con il grande pubblico e non solo con gli affezionati del genere indie. Nel 2021, per la 71° edizione del Festival, i Pinguini tornano sul palco del Teatro Ariston per un duetto con il cantante Bugo.

