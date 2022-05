Svestiti i suoi abiti da vamp anche Tina Cipollari, come ciascuno di noi deve affrontare le piccole e grandi faccende quotidiane. In una recente storia pubblicata su Instagram il popolare volto di Uomini e Donne ha mostrato un piccolo angolo di casa sua: a molti però non è sfuggito un dettaglio che puntualmente non è passato inosservato.

Tina Cipollari mostra un angolo di casa e il dettaglio non sfugge ai suoi fan

Popolarissima sul piccolo schermo, Tina Cipollari è anche seguitissima sui social tanto che il suo profilo Instagram vanta oltre un milione di follower. Eppure se c’è un aspetto che balza subito all’occhio è il suo essere naturale senza lasciare al contempo nulla al caso sia quando va in tv, sia quando trascorre un sereno pomeriggio con i suoi figli. Ed è proprio questa sua caratteristica che nel tempo l’ha resa molto amata tra il pubblico.

“Quanti come me hanno problemi con i calzini?”

La vamp in particolare è apparsa nella storia su Instagram alle prese con una montagna di calzini probabilmente appena terminato il bucato. Ha quindi chiesto ai suoi follower quanti come lei abbiano difficoltà con i calzini specie quando sono spaiati. Una difficoltà in definitiva non da poco soprattutto quando si è madre di ben tre figli.