Caos a Uomini e Donne. Nel corso di una delle ultime registrazioni, c’è stata una pesante lite in studio, che ha visto dama e cavaliere arrivare alle mani. Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire per riportare la calma.

Uomini e Donne: lite in studio

Stando a quanto riportanto le anticipazioni de Il Vicolo delle News, una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne è stata a dir poco movimentata. Tra il cavaliere Graziano e una dama del parterre c’è stata una lite furibonda. Tutto è iniziato quando l’uomo ha raccontato di essere uscito con lei, ma di voler troncare perché si è tolta i vestiti mentre erano in macchina per lasciargli un paio di mutandine come ricordo.

L’aneddoto, neanche a dirlo, ha fatto infuriare la dama in questione. Quando Graziano si è detto intenzionato a mostrare alcune foto a Gianni Sperti, la donna ha definitivamente perso la pazienza. Si è alzata dalla sedia e ha preso a schiaffi il cavaliere. Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire per riportare la calma. La scena, stando sempre alle anticipazioni, dovrebbe essere stata tagliata, per cui i telespettatori non la vedranno mai in onda.