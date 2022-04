A Uomini e Donne Tina Cipollari ha inaspettatamente confessato chi sarebbe stato il grande amore della sua vita.

Tina Cipollari: il grande amore

Ispirata dal ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, Tina Cipollari ha inaspettatamente confessato chi sarebbe stato il suo grande amore.

Inaspettatamente l’opinionista vamp non ha fatto il nome di Kikò Nalli, l’ex marito e padre dei suoi figli, né di Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino con cui ha avuto un’importante storia d’amore durata fino a un anno fa. Tina ha confessato che la sua storia più importante risalirebbe a molti anni fa:

“Non è una storia recente. Nella vita uno può amare intensamente follemente una volta sola.

E io ho avuto questa grande storia trent’anni fa. Poi sicuramente mi sono innamorata, però non è stata una cosa travolgente come quel grande amore”, ha confessato, senza però fare il nome dell’uomo che l’avrebbe conquistata 30 anni or sono.

Tina Cipollari: la vita privata dell’opinionista

Dopo la fine della storia con Vincenzo Ferrara si è vociferato che Tina avesse iniziato a frequentare un altro uomo, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme ed è stata lei a far sapere che parlerà della sua nuova storia quando e se dovesse sentirsi pronta.

Tina e Vincenzo Ferrara avevano annunciato di volersi sposare ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due avevano deciso di rinunciare alle nozze. Tina riuscirà a trovare la persona adatta a lei in futuro? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì.