L’ex ballerino di Amici Stefano De Martino, oggi giudice dello stesso programma e conduttore televisivo, si racconta in un’intervista con Mara Venier al noto programma di Rai Uno ‘Domenica In‘.

Stefano De Martino, l’intervista con Mara Venier: la passione per il ballo

L’intervista di Stefano De Martino a ‘Domenica In’ inizia con Mara Venier che mostra in studio le immagini del campano intento ad improvvisare dei passi di danza, quando era solo un bambino: “I miei non volevano che facessi danza, perché sapevano che era difficile vivere di questo mestiere. Ma in questo modo mi hanno reso ancora più determinato a seguire il mio sogno. Mio padre era un grandissimo ballerino, quando lo andavo a vedere, non riuscivo a non ballare tra le poltrone.” Una passione per la danza che sembrava incrollabile, ma come sappiamo, poi qualcosa è cambiato: “Poi ho deciso di lasciare la danza perché, da ballerino, sapevo di non poter fare la differenza e io, in tutto quello che faccio, voglio sempre fare la differenza.”

Il lavoro come conduttore televisivo

E di certo, De Martino, si sente più a suo agio e in grado “di fare la differenza” come conduttore e autore televisivo, la nuova strada che ha deciso di intraprendere da qualche anno a questa parte. “Rivedo tutte le scene di questi ultimi anni, è bello perché ti ricordi di tutto ciò che c’è dietro. Sono molto fortunato, anche perché è una fortuna lavorare sempre con tanti amici.”

Stefano De Martino vuole avere un altro figlio?

De Martino, incalzato dalle domande della Venier, ha poi risposto ad alcune domande riguardo la sua vita privata. Il 32enne ha spiegato che vorrebbe, forse, un altro figlio in futuro: “Perché no? L’altro giorno ho letto la notizia, poi smentita, di Silvio Berlusconi che starebbe diventando padre a 85 anni. E a quel punto ho pensato: ‘Vabbè, allora ho tutto il tempo per farne altri dieci, posso pure prendermela comoda’.”