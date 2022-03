Amici di Maria De Filippi, andato in onda nella prima serata di sabato 26 marzo, ha ottenuto un grande successo, vincendo la sfida dello share, proprio come è accaduto la scorsa settimana. Maria De Filippi rimane la regina della prima serata del sabato, con le sue trasmissioni.

Amici di Maria De Filippi vince la sfida dello share

Nella prima serata di sabato 26 marzo è andata in onda una nuova sfida tra Rai1 e Canale 5, tra Soliti Ignoti Il Ritorno e Amici di Maria De Filippi. Le due trasmissioni si sono sfidate a colpi di share, con un risultato di grande successo per il serale di Amici. Soliti Ignoti il Ritorno, show condotto da Amadeus con personaggi famosi in gara, andato in onda su Rai1, ha conquistato 2.819.000 spettatori, per uno share del 14.6%.

Il serale di Amici di Maria De Filippi, alla sua seconda puntata su Canale 5, ha attirato l’attenzione di 3.939.000 spettatori, per uno share del 24.9%.

Ascolti tv sabato 26 marzo: le altre trasmissioni

I nuovi episodi di FBI, in onda su Rai2, hanno conquistato 1.017.000 spettatori, per uno share del 4.7%. Su Rai3 è andato in onda Quinta dimensione – Il futuro è già qui, che ha appassionato 763.000 spettatori, per uno share del 4.1%.

Rai 4 ha scelto di mandare in onda Altrimenti ci arrabbiamo, film con Bud Spencer e Terence Hill, che ha divertito 993.000 spettatori, per uno share del 5.2%. Freedom Presenta, su Italia 1, è stato seguito da 741.000 spettatori, per uno share del 4.3%. In Onda, su La7, ha informato 724.000 spettatori, con uno share del 3.4%. GP Arabia Saudita, in onda su Tv8, è stato seguito da 1.058.000 spettatori, raggiungendo uno share del 5.2%. Fratelli di Crozza, sul Nove, è stato scelto da 438.000 spettatori, con il 3% di share.