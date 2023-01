Sky Rojo 3: trama della nuova stagione

Sky Rojo è una serie che ha debuttato sul piccolo schermo nel 2021, anno in cui sono state rilasciata ben sedici puntate in una prima e seconda stagione.

Sky Rojo 3: dove eravamo rimasti?

La storia è quella di Coral, Wendy e Gina, tre prostitute che scappano dal locale dove lavorano, Las Novias Club, cercando di voltare pagina e cambiare vita.

A inseguirle però c’è Romeo, capo del locale, con Moisés e Christian, suo tirapiedi. Dunque la narrazione segue il viaggio pericoloso e frenetico delle tre donne, la cui vita è costantemente in pericolo. Il finale della seconda stagione è stato lasciato volutamente aperto, dando quindi fin da subito a intendere che ci sarebbe stato un ulteriore sviluppo futuro.

E infatti così sarà, giacché non solo Netflix ha confermato al terza stagione, ma ne ha già ultimato le riprese e stabilito la data di uscita: Sky Rojo 3 debutterà sulla piattaforma di streaming il 13 gennaio 2023, dunque sarà tra i primi nuovi titoli a essere rilasciati da Netflix.

Il creatore di Sky Rojo, Alex Pina che è anche autore della Casa di Carta, aveva fin dal principio sperato di riuscire a portare avanti la storia per diverse stagioni: a suo avviso la storia ben si prestava a sviluppi in più stagioni e sembra che la sua idea sia stata condivisa sia dai finanziatori del progetto che dal pubblico. La terza stagione, che è comunque un ottimo risultato, dovrebbe però essere – in linea con il progetto iniziale – l’ultima.

Ma di cosa parlerà Sky Rojo 3?

Sky Rojo 3: trama della stagione

I nuovi otto episodi di Sky Rojo racconteranno come Coral, Wendy e Gina cercheranno di vendicarsi degli uomini che le perseguitano nonostante si siano create una nuova vita. Hanno pensato di essere riuscite a voltare pagina, trovando anche l’amore, in Almeria. Ma Romeo è ancora in cerca di vendetta e si rimette sulle loro tracce: la tranquillità per le tre donne non sembra destinata a durare.

Stando alle prime indiscrezioni, anche per questa nuova stagione della serie Netflix non mancheranno gli ingredienti che ne hanno determinato il successo fino ad ora: azione, colpi di scena e humor nero. Il tutto, ovviamente, sempre con il legame di amicizia delle tre ragazze al centro della storia: sempre più forte, le rende consapevoli di avere una possibilità reale di battere il loro nemico, ma per farlo devono restare unite. I loro avversari, invece, sembrano meno coesi che mai…

Il capitolo finale dovrebbe portare a conclusione la tumultuosa fuga delle donne dal loro passato: ora resta solo da capire che questo finale sarà positivo o meno per le tre protagoniste di Sky Rojo. Non resta che attendere appena qualche giorno e magari approfittarne per un rewatch: i precedenti 16 episodi sono usciti molto ravvicinati in due gruppi da 8 nel 2021… quindi un ripasso veloce potrebbe essere una buona idea prima di riprendere le redini della storia per la sua definitiva conclusione. Definitiva, certo, fino a prova contraria: si sa che qualche volta Netflix cambia idea…