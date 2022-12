Vanno e vengono, un po’ come le onde del mare: i titoli di Netflix si aggiornano e si cancellano, entrano nel catalogo ed escono quando scadono.

Con l’arrivo del nuovo anno 2023 sono numerosi i titoli che stanno per fare il loro ingresso in piattaforma, ma sono altrettanti quelli che stanno per salutare la piattaforma: scopriamoli insieme.

I titoli in scadenza su Netflix a gennaio 2023: film, serie-tv e documentari

Un altro anno sta per concludersi e Netflix, come da tradizione, continua ad aggiornare il suo vastissimo catalogo. I titoli in uscita a gennaio 2023 saranno numerosi, ma sono altrettanti i titoli che stanno per lasciare la piattaforma streaming.

Per tale motivo, dunque, vi resta ancora un po’ di tempo per recuperare i contenuti in scadenza, ma vediamo insieme quali sono e quando saluteranno per sempre Netflix.

1 gennaio 2023

For Life: serie-tv;

I banditi di Jan: serie-tv;

Mustang Island: film

3 gennaio 2023

La galleria dei cuori infranti: film

5 gennaio 2023

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick: film

6 gennaio 2023

Classe Z: film;

Made in Italy: film;

Puoi baciare lo sposo: film

7 gennaio 2023

10 giorni senza mamma: film;

Lei mi parla ancora: film

9 gennaio 2023

I magnifici sette: film

10 gennaio 2023

Good Time: film

Unfriended: Dark Web: film

11 gennaio 2023

Milada: film;

Tornare insieme: reality show

Wonder Woman 1984: film

13 gennaio 2023

Sniper: la fine dell’assassino: film

14 gennaio 2023

Asterix e il Regno degli Dei: film;

On Becoming a God: serie-tv;

Tenet: film;

The Butterfly’s Dream: film;

Top Gun: film

15 gennaio 2023

Il ragazzo invisibile: film;

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione: film

18 gennaio 2023

Mamme glamour: reality show

19 gennaio 2023

Club 57: serie-tv;

Damnation: serie-tv

Per ora le scadenze si fermano al 19 gennaio 2023, ma ci si aspetta che saranno anche altri i contenuti che nel primo mese del nuovo anno lasceranno in via definitiva la piattaforma. È bene ricordare che per accedere al catalogo Netflix è obbligatoria l’iscrizione, che prevede un abbonamento o mensile, o annuale, il cui prezzo varia in base alla quantità di schermi coinvolti. Tra le novità offerte da Netflix vi è l’inserimento di abbonamenti low cost, dove però compare la pubblicità, a differenza dei piani di iscrizione classici. Non offrendo più il mese di prova gratuita come in passato, sottoscrivere un abbonamento diventa tappa obbligata per potere godere di tutti i contenuti.

Affrettatevi prima delle scadenze previste per gennaio 2023 e recuperate tutti i titoli che ancora non vi siete goduti. Il mondo di Netflix si sta aggiornando per affrontare il nuovo anno.