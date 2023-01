Sky Rojo è una serie del 2021 composta attualmente di due stagioni ma in procinto di veder rilasciata su Netflix anche la terza. Quest’ultima, come le precedenti, si comporrà di 8 episodi da circa 20-30 minuti ciascuno che dovranno condurre la storia di Coral, Wendy e Gina – ovvero le tre giovani amiche nonché ex prostitute – all’epilogo finale.

A quale conclusione andranno incontro le giovani donne? La loro amicizia riuscirà davvero a tirarle in modo definitivo fuori dai guai? Chi avrà la meglio, loro o il loro persecutore, l’instancabile Romeo che ha deciso di rimettersi sulle loro tracce?

Sky Rojo 3: quando uscirà su Netflix?

Come sappiamo e come vedremo anche nei primi momenti della terza stagione, le tre amiche pensano di essere riuscite a scamparla e di potersi godere le loro nuove vite in serenità, lontane dal passato.

Questa, però, è solo una breve illusione che verrà subito smentita da Romeo.

Per capire quanto e come riusciranno a proteggere la loro nuova vita, dovremo comunque attendere l’uscita di Sky Rojo 3 su Netflix che ha però già una data prevista e imminente: il 13 gennaio 2023.

Sky Rojo 3: quello che sappiamo

Come sappiamo, Sky Rojo ha attualmente alle spalle un totale di sedici episodi. La prima stagione della serie doveva originariamente essere pronta per il 2020, poi il Covid 19 ha rallentato i piani iniziali e sconvolto lo schema delle riprese, tant’è che entrambe le stagioni precedenti sono state rilasciate nel 2021, a pochi mesi di distanza l’una dall’altra.

Un po’ più di attesa, quindi, ha richiesto l’uscita della terza stagione, dopo l’iniziale scorpacciata delle puntate precedenti rilasciate in due gruppi da 8. Potrebbe essere necessario un piccolo recap, quindi, prima della visione della terza stagione: un’ottima scusa per un rewatch lampo delle due stagioni precedenti di Sky Rojo!

Ma per chi ha poco tempo a disposizione o poca voglia di rivedere le puntate precedenti, sicuramente Netflix metterà a disposizione il solito riepilogo iniziale. Tuttavia, ricapitoliamo brevemente come è finita la seconda stagione: abbiamo visto Wendy, Coral e Gina partire alla volta di Maidera, lasciandosi alle spalle un sempre più incattivito Romeo. Le tre sono più o meno incolumi, fatta eccezione per Coral, che nello scontro con l’uomo ha addirittura perso un occhio. Arrivate a destinazione, le tre hanno un piano preciso: riciclare il denaro di Romeo, che ammonta a ben quattro milioni di euro, e cominciare così una nuova vita. C’è da considerare però che Madeira è proprio uno dei luoghi cardine degli affari loschi di Romeo e che la sua figura non è quindi fuori dai giochi.

Per altro la frase conclusiva pronunciata da Moisés al compare è più che esplicativa: “Abbiamo perso una battaglia, ma non la guerra” dice lui a Romeo, chiarendo quindi che la sete di vendetta dei criminali non è affatto quietata. La promessa di una nuova vita proprio dietro l’angolo, che le ha guidate nella speranzosa conclusione della stagione 2, sarà subito compromessa nella stagione 3. Ma l’arco narrativo dovrà concludersi e tirare le somme in sole 8 puntate… sarà possibile?